Generatieve AI helpt arts en patiënt

Een belangrijk onderwerp tijdens het tweedaagse technologie-event was de zogeheten ‘generatieve kunstmatige intelligentie’. Dit is een vorm van kunstmatige intelligentie waarmee iemand teksten, afbeeldingen of andere content kan genereren door een opdracht te geven aan een AI-model. Dit model interpreteert de opdracht, baseert zich op een zeer uitgebreide dataset en geeft vervolgens een resultaat. Steeds meer bedrijven, onderwijsinstellingen en zoekmachines in veel verschillende sectoren maken gebruik van deze slimme online technologie.

Voornemen om te investeren

De voortekenen voor het omarmen van deze technologie zijn gunstig. Uit de Future Health Index 2023 van Philips blijkt dat 83 procent van leiders in de gezondheidszorg van plan is te investeren in Artificial Intelligence. In 2021 was dat nog 74 procent. Daarnaast wordt AI al toegepast in de gezondheidszorg bij het plannen van patiënten, het toewijzen van personeel en het plannen van klinische taken. Onder meer door personeelskrapte, een overvloed aan data en beperkte toegang tot zorg, denkt Partovi dat

AI-toepassingen een vitale rol blijven spelen in het verbeteren van de efficiëntie in de zorg.

Ook EPD wordt voorzien van generatieve AI

Eerder maakten Epic en Microsoft ook bekend dat zijn gaan samenwerken aan de integratie van generatieve AI-technologie in de EPD-software van Epic. Epic heeft weliswaar al ervaring met het machine learning toepassingen. Het is echter de eerste keer dat het bedrijf gaat werken aan de integratie van generatieve AI. De samenwerking met Microsoft houdt in dat de EPD-software voorzien gaat worden van generatieve AI-oplossingen van de OpenAI Azure Service van Microsoft, dat op haar beurt gebruik maakt van de GPT-4-mogelijkheden van het taalmodel van OpenAI.

Generatieve AI helpt patiënt

Generatieve AI heeft volgens Partovi voordelen op drie belangrijke terreinen. Zo is het met Generatieve AI mogelijk om complexe informatie om te zetten naar informatie die makkelijker te begrijpen is. Dit vergroot de betrokkenheid van patiënten en hun familie. Ze begrijpen hun situatie beter en kunnen beter deelnemen aan het gezondheidstraject. Door betere informatievoorziening kunnen ze ook eenvoudiger beslissingen nemen.

Artsen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg, maar kunnen moeite hebben om alle beschikbare data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren. Generatieve AI biedt een oplossing in de vorm van geavanceerde tools die complexe gegevens kunnen omzetten in bruikbare inzichten. Door samenvattingen, op AI gebaseerde voorspellingen en intuïtieve visualisaties te bieden, kunnen ze clinici helpen efficiënt en snel geïnformeerde beslissingen te nemen.

Generatieve AI kan nauwkeuriger voorspellen

Door voorspellende analysemogelijkheden te combineren met gegevens uit andere bronnen, zoals het medisch dossier, kan generatieve AI nog nauwkeuriger zijn en betere klinische voorspellingen doen. Artsen kunnen daardoor eerder ingrijpen. In een ziekenhuis waar dit al gebeurt is daardoor het aantal hartstilstanden op de IC met meer dan 86 procent vermindert. Voorspellende analyses worden ook gebruikt om mensen te identificeren die een risico lopen op levensbedreigende hartritmestoornissen.

Balans tussen regelgeving en innovatie

Ook in de kostenbesparing en in de efficiënte van zorgverleningen kan generatieve AI een grote rol spelen. Denk daarbij aan het voorspellen van patiëntaantallen op spoedeisende hulp en de bijbehorende personeelsbehoefte. Generatieve AI kan daarnaast helpen workflows te optimaliseren zodat werknemers efficiënter kunnen werken. Dat leidt weer tot hogere productiviteit en betere patiëntresultaten.



Het implementeren van generatieve AI in de gezondheidszorg is niet zonder uitdagingen. Er moet een balans worden gevonden tussen regelgeving en innovatie. Door begeleiding, ondersteuning en grenzen te bieden, moet regelgeving de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI-technologie vereenvoudigen.