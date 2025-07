Gepersonaliseerd kankervaccin in ontwikkeling

Erasmus MC heeft het biotechbedrijf NeOncoFRAx opgericht om een nieuwe vorm van immuuntherapie voor alvleesklierkanker te ontwikkelen. Het gepersonaliseerd kankervaccin richt zich specifiek op de unieke kenmerken van de tumor van elke individuele patiënt. De dochteronderneming van het Erasmus MC werkt aan een vaccin dat synthetische eiwitfragmenten bevat die specifiek zijn voor de tumor van de patiënt. Door deze fragmenten aan het immuunsysteem aan te bieden, worden immuuncellen geactiveerd om tumorcellen gericht aan te vallen.

Deze aanpak zorgt voor minder bijwerkingen dan bij de traditionele behandelingen, zoals chemotherapie of bestraling. Dit komt omdat gezonde cellen door de nieuwe werkwijze grotendeels intact blijven.

Idee oprichting

Het idee voor de oprichting van NeOncoFRAx ontstond mede door de inzet van een Nederlandse patiënt, Frank, die zelf in Duitsland experimentele immuuntherapie volgde. Na zijn overlijden investeerden hij en zijn nabestaanden een aanzienlijk bedrag in het initiatief, met als doel de therapie ook in Nederland toegankelijk te maken.

Het laboratorium in het Erasmus MC werkt inmiddels aan de ontwikkeling van de vaccincomponenten. Zodra de identificatie en de productie van tumor-specifieke eiwitten is afgerond, volgen er klinische studies onder leiding van prof. Joachim Aerts en dr. Nigel Kooreman. Deze studies starten met patiënten met alvleesklierkanker, maar het team onderzoekt ook de toepasbaarheid op andere tumoren. Hoewel er in Duitsland al bemoedigende resultaten worden geboekt met deze therapie, is het in Nederland nog niet beschikbaar.

Biomedisch onderzoek

De oprichting van NeOncoFRAx past binnen de strategische koers van het Erasmus MC om via biomedisch onderzoek medische innovaties te realiseren. Het bedrijf benadrukt dat het niet gericht is op winstmaximalisatie, maar op maatschappelijke impact en betaalbaarheid van de therapie. Hiervoor zoekt NeOncoFRAx nog investeerders die een maatschappelijk verantwoord rendement nastreven. Belangstellende die meer informatie willen, kunnen een mail sturen naar: contact@neoncofrax.com.

Bij gepersonaliseerde zorg wordt inmiddels ook gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). De samenwerking tussen de Icahn School of Medicine at Mount Sinai, het Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Europese partners heeft bewezen dat AI de diagnostiek bij longkanker significant kan versnellen.

De partijen voerden een gezamenlijk onderzoek uit waaruit blijkt dat een de met een computer ontwikkeld pathologisch basismodel de genetische mutaties nauwkeurig kan voorspellen vanuit routinematige H&E-gekleurde biopsiepreparaten. Dit betekent dat er geen dure en tijdrovende genetische testen hoeven worden gedaan.