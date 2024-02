Geslaagde pilot met AI-beeldherkenning in tbs-instelling

De pilot werd medio februari 2024 afgerond en momenteel evalueert de tbs-instelling de resultaten van het inzetten van een geïntegreerd AI-systeem voor beeldherkenning. De nieuwe beveiliging moet ontsnappen uit de tbs-kliniek een stuk lastiger maken. De directe aanleiding voor de ontwikkeling van het systeem was de ontsnapping van twee patiënten in 2022 door een gat in het hek. Het vernieuwende systeem werd ontwikkeld door de Pompekliniek in Nijmegen samen met de, in AI en robotisering gespecialiseerde, dienstverlener Pegamento. Het gaat hier om een vernieuwende manier om de beveiliging binnen tbs-klinieken te benaderen. Zeker is dat AI niet alleen bij beveiliging kan helpen, maar ook ondersteunend kan zijn bij het toezicht houden in reguliere klinieken voor psychiatrie en in de ouderenzorg.

Grote voordelen AI

De inzet van dit soort technologie biedt zowel mogelijkheden als uitdagingen. Denk onder meer aan de uitdagingen en ethische implicaties van het gebruik van AI in de psychiatrie of in de ouderenzorg. Toch zijn de voordelen van dit soort technologie te groot om genegeerd te worden. AI biedt bijvoorbeeld een groot potentieel om gedrag van een cliënt te monitoren. Met behulp van videoanalyses door AI kan zo preventief worden gehandeld en bijvoorbeeld al ingegrepen worden voordat een situatie uit de hand loopt. Ofwel: AI kan in de zorg helpen om zowel de patiënt- als de medewerkersveiligheid in brede zin te verbeteren. Het nieuwe systeem bij de Pompekliniek is onder meer in staat om onmiddellijke waarschuwingen te geven, zelfs voordat er fysiek contact is met het hekwerk. Hierdoor kan het beveiligingspersoneel snel reageren op mogelijke veiligheidsrisico’s.

Internationale interesse in AI-beveiliging

De concrete implementatie van de nieuwe AI-oplossing in de Pompekliniek is niet alleen een reactie op eerdere beveiligingsuitdagingen, maar volgens betrokkenen ook een goede stap om zowel patiënten als personeel beter te beschermen. De kern van de nieuwe beveiligingsoplossing ligt in de mogelijkheden die worden geboden om proactief potentiële dreigingen te identificeren en daarmee de veiligheid binnen de instelling te verbeteren. De slimme oplossing trekt inmiddels ook internationaal de aandacht. Volgens betrokkenen hebben met name twee Amerikaanse gevangenissen interesse in deze moderne AI-gedreven manier van beveiligen.