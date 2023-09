GHZ en HAP Midden-Holland lanceren eSpoed

Aanpassingen in de gegevensuitwisseling in de keten van de acute zorg hangen al meer dan een jaar in de lucht. Data moeten ten slotte zo snel mogelijk uitgewisseld kunnen worden, want dit is in crisissituaties soms letterlijk van levensbelang. Op dinsdag 5 september hebben de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Huisartsenspoedpost Midden-Holland (HAP MH) een mijlpaal op dit gebied bereikt door de lancering van eSpoed, een nieuw geavanceerd digitaal verwijzingssysteem. Met deze ontwikkeling wil men de overdracht van acute patiënten versnellen, stroomlijnen en de kans op fouten minimaliseren.

Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Dit project, geleid door het regionale samenwerkingsverband Gedeelde Zorg, bracht HAP MH en GHZ samen met leveranciers CGM en Nexus die koplopers zijn van het nationale programma ‘Met spoed beschikbaar’ zijn. De succesvolle afronding van dit project betekent een essentiële stap in het streven van de regio om de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg te implementeren.

Vóór deze verbetering verliep de digitale overdracht van patiënten tussen HAP MH en SEH via het verwijsprogramma ZorgDomein. Helaas waren deze gegevens niet naadloos te integreren in het EPD en dat kostte veel tijd. SEH-verpleegkundige Jolanda Spelt legt uit: “Met de nieuwe verwijzing komt alle relevante informatie, die is vastgelegd door de triagist of huisarts van HAP MH, automatisch terecht in de acute zorgmodule van Nexus ofwel in het EPD én het elektronisch verpleegkundig dossier. Bovendien worden de verwijzingen van HAP-patiënten rechtstreeks weergegeven op ons ‘aankondigingenscherm’ in de SEH. Hierdoor kunnen we in één oogopslag de klacht, het benodigde specialisme en de urgentie zien. Zodoende zijn we in staat om ons optimaal voor te bereiden op de komst van deze patiënten.”

eSpoed is slimme digitalisering

Teamleider Marion Vervoort van HAP MH, een lid van het projectteam, is ook goed te spreken over eSpoed. “We hebben gezamenlijk stap voor stap de digitale gegevensuitwisseling doorgenomen, wat heeft geleid tot duidelijke werkafspraken tussen HAP MH en SEH. Dit heeft onze zorgprocessen beter op elkaar afgestemd en resulteert uiteindelijk in een snellere toegang tot de juiste zorg voor de patiënt.”

De innovatieve gegevensuitwisseling maakt deel uit van het bredere programma, Gegevensuitwisseling van Gedeelde Zorg, waarin zorgorganisaties en gemeenten in de regio Midden-Holland samenwerken. Na de succesvolle implementatie van eSpoed is de volgende stap het digitaliseren van de overdracht van ambulance naar SEH. Naar verwachting zal dit nog voor 2024 gebeuren.