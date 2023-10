Global Health Hub verbetert mondiale gezondheid

Andere organisaties die betrokken zijn bij de Hub zijn: kennisinstituten, academici, ngo’s, topsectoren, jongeren, vernieuwers en denktanks die actief zijn op het gebied van mondiale gezondheid. Door hun krachten te bundelen willen de partners van de Global Health Hub Nederland bijdragen aan verschillende thema’s.

Global Health Hub verenigt

De Global Health Hub Nederland is onderdeel van de mondiale gezondheidsstrategie van het kabinet. Centrale punten uit deze strategie zijn het bevorderen van samenwerking, het delen van kennis en ervaring en het verdedigen van mensenrechten om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren.

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Pascalle Grotenhuis van Buitenlandse Zaken: “Het is duidelijker dan ooit dat gezondheid grenzen overschrijdt. En dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn om gezondheidsuitdagingen, zoals nieuwe uitbraken van ziekten en de gezondheidseffecten van klimaatverandering, te beperken. Samenwerking tussen sectoren en over grenzen heen is essentieel.”

Belangrijke thema’s

In de Hub is een aantal centrale thema’s bepaald, zoals het versterken van de mondiale gezondheidsarchitectuur en de nationale gezondheidssystemen. Dit moet worden bereikt door onder meer het verbeteren van de toegang tot basisgezondheidszorg en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten.

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de internationale pandemische paraatheid en het minimaliseren van grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen. Er wordt ingezet op wereldwijde toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten en op de internationale inzet op antibiotica resistentie (AMR) en zoönose te versterken.

Klimaatverandering

In de samenwerking is ook aandacht voor de impact van klimaatverandering op de volksgezondheid en vice versa. Er wordt gestreefd naar het wereldwijd duurzaam maken van de gezondheidszorg. Andersom wordt er ook naar gekeken hoe de gezondheidszorg bestand kan zijn tegen klimaatverandering.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “We voelen allemaal duidelijk de urgentie om te werken aan een wereldwijd robuuster en eerlijker ecosysteem voor de volksgezondheid. De uitdagingen waarvoor we staan zijn zo veelomvattend dat we hiervan op alle mogelijke manieren werk moeten maken. We hebben de expertise nodig van kennisinstituten en niet-gouvernementele organisaties en hebben zowel publieke als private partners nodig. Ieder heeft een rol te spelen. Alleen zo komen we verder om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.”

ICT&health World Conference

Ook ICT&health ziet dat het bevorderen van de gezondheidszorg niet aan landsgrenzen gebonden is. Daarom benadrukt de organisatie het belang van internationale samenwerking. In lijn hiermee kondigt ICT&health de ICT&health World Conference 2024 aan, die gepland staat van 14 tot 16 mei in Maastricht. We nodigen mensen van over de hele wereld uit om deel te nemen en te profiteren van de inzichten en kennis die nationale en internationale experts, zorgprofessionals, wetenschappers, ontwikkelaars en leiders in de gezondheidszorg te bieden hebben.