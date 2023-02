Goed voorbereid naar de cloud

“Ik zie dat de belangstelling voor de cloud in de zorg duidelijk aan het groeien is”, zegt ’t Hart. “Zorgaanbieders willen niet langer de patiëntgegevens op servers in de spreekwoordelijke kelder hebben staan, maar zijn op zoek naar een omgeving hiervoor die veiliger is, die door goede it-professionals beheerd wordt en die op- en afschaalbaar is als de situatie daarom vraagt.”

Het kennisniveau over de cloud is in de zorg nog duidelijk lager dan in andere marktsectoren, constateert ’t Hart, vooral op het gebied van de onderwerpen privacy en beveiliging. “Er is ook minder geld dan in veel andere sectoren om het goed te regelen”, zegt ze. “Bij financiële instellingen is dit vaak wel allemaal top notch geregeld. Maar als ik zie hoe de zorg op dit punt achterloopt in het omgaan met gevoelige gegevens, dan schrik ik wel eens. Daarnaast gaan zorginstellingen nog niet vaak naar de cloud: er is nog veel wantrouwen over de vraag hoe aanbieders met die gegevens omgaan”

Wantrouwen over cloud

Jurist Geranne Lautenbach, als adviseur in dienst van MedicalPHIT, herkent het wantrouwen dat ’t Hart benoemt: “Dat is ook wel begrijpelijk, want in de zorg is on premise dataopslag van oudsher altijd heel gebruikelijk geweest. De zorg heeft zich altijd heel beschermend opgesteld ten aanzien van die data: gebruikmaking van computers zonder camera of microfoon, inloggen op afstand uitsluitend via VPN, dat soort waarborgen.”

Zorginstellingen willen vaak zelf de controle houden, reageert ’t Hart. “Afhankelijk zijn van een leverancier heeft gevolgen voor de continuïteit. Wat als een aanbieder de dienstverlening opschort als je te laat betaalt? Wat als een aanbieder failliet gaat? En: wat betekent precies die 99,9 procent uptime die aanbieders doorgaans garanderen? Hoe meet een aanbieder dit, welke methode heeft die daarvoor? En wat gebeurt er in het geval van die 0,1 procent?”

Lees het hele interview met Elze ’t Hart en Geranne Lautenbach in ICT&health 1, die op 17 februari verschijnt.