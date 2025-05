Goede basis cruciaal voor werkbare digitale zorg

De digitale transformatie in de zorg krijgt steeds meer vorm, maar volgens Chief Nursing Information Officer (CNIO) en eerstelijnsverpleegkundige, Sofia Bosch is het succes daarvan afhankelijk van een goede basis. “Als gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn en systemen goed samenwerken, kunnen zorgverleners efficiënter werken en de juiste zorg bieden die past bij de situatie van de patiënt,” benadrukt Bosch in een interview van v&vn.

In haar dubbelrol als CNIO én actief verpleegkundige in de huisartsenpraktijk ziet Bosch dagelijks de impact van digitale systemen op de praktijk. “Digitale zorg helpt om de werkdruk te verlagen en maakt zorg toegankelijker voor patiënten,” zegt ze. Ze vindt het aan verpleegkundigen om kansen te herkennen waarin digitale systemen hen kunnen ondersteunen. Volgens haar kan dat door administratieve lasten te verminderen en door patiënten meer regie te geven zodat zorgverleners zich kunnen richten de zorg die specifiek aansluit bij de behoeften van de patiënt.

Volgens Bosch moet technologie altijd bijdragen aan de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. Dat kan volgens haar als de basis op orde is. Dat betekent: eenduidige en toegankelijke zorgdata, veilige gegevensuitwisseling en technologie die zorgverleners én patiënten ondersteunen. Daarom zet Bosch zich actief in voor databeschikbaarheid over de gehele zorgketen. Digitale systemen moeten volgens haar informatie kunnen uitwisselen tussen de eerste lijn, wijkzorg en ziekenhuizen. Alleen dan kan zorg écht integraal en efficiënt worden geleverd.

Eenheid van Taal

In de werkgroep Eenheid van Taal van V&VN werkt Bosch samen met andere CNIO’s aan een uniforme zorgtaal, gebaseerd op Snomed. Hierin zitten CNIO’s uit verschillende sectoren, zodat ze gezamenlijk een oplossing ontwikkelen die werkt voor de hele zorgketen. Want volgens de werkgroep kan als zorgdata goed stromen tussen wijkverpleging, huisartsenzorg, ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en de ggz, patiënten pas écht optimaal worden ondersteund.

In Twente werkt Bosch binnen een Regionale Huisartsen Organisatie samen met een CMIO en twee CIO’s aan de inrichting van digitale gegevensuitwisseling. Deze multidisciplinaire samenwerking is volgens haar cruciaal. “Samen vormen we een team dat kijkt naar hoe digitale gegevensuitwisseling en technologie in de regio optimaal kunnen worden ingericht. Deze samenwerking tussen verpleegkundigen, artsen en ICT-specialisten is essentieel om tot oplossingen te komen die niet alleen technisch kloppen, maar ook echt werken in de praktijk."

Verpleegkundige stem in digitale zorg

Als CNIO ziet Bosch het als haar taak om de stem van verpleegkundigen te laten doorklinken in digitale ontwikkelingen. Ze test technologie in de praktijk en werkt samen met ICT-teams om oplossingen te ontwikkelen die daadwerkelijk aansluiten bij het werkproces in de eerstelijnszorg. CNIO’s proberen met hun inzet ervoor te zorgen dat innovaties praktisch toepasbaar en haalbaar zijn en dat ze niet leiden tot extra werkdruk.

Voorbeelden van innovaties die de zorg slimmer maken en in het interview worden genoemd zijn:

AI-ondersteunde besluitvorming, zoals bij het verwerken van e-consulten.

Digitale triage, waarmee patiënten sneller op de juiste plek in de zorgketen terechtkomen.

Spraaktechnologie, zodat zorgverleners rapportages kunnen dicteren in plaats van typen.

Slimme alarmeringssystemen en/of telemonitoring, waarmee patiënten op afstand kunnen worden gemonitord, zonder onnodige fysieke consulten.

Praat mee over digitalisering

