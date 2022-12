Goede perspectieven voor patiënten met PDS

Deze ontwikkeling is te danken aan het feit dat zowel de NHG-Standaard als de Multidisciplinaire Richtlijn op dit onderwerp zijn herzien. Het vinden van heldere en op elkaar afgestemde informatie is wat zowel de huisartsen als de specialisten betrokken bij behandeling en begeleiding van PDS patiënten daartoe helpt.

Nieuw in de herziene NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom is het advies aan huisartsen om een calprotectinetest in te zetten bij patiënten bij wie er op basis van niet-acute, recidiverende diarree een verhoogd risico bestaat op inflammatoire darmziekten.

Tabel met behandelmogelijkheden

Dankzij de herziene NHG-Standaard is er nu ook meer aandacht voor het beleid dat twee belangrijke voordelen oplevert. Enerzijds kunnen patiënten nu beter gerust gesteld worden, anderzijds is het nu ook mogelijk om de hinder die de patiënt ondervindt te verminderen. Om een samenvatting te vinden van de verschillende behandelingen is er op de NHG-richtlijnenwebsite een overzichtelijke tabel te vinden.

Positieve PDS diagnose

Op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek, is het mogelijk om tot een ‘positieve diagnose’ te komen. De symptomen die een patiënt ondervindt zijn terugkerende episodes van buikpijn die samenhangen met veranderingen en/of wisselingen van het ontlastingspatroon. Het is uiteindelijk de huisarts die 90 procent van alle patiënten met prikkelbaredarmsyndroom (PDS) behandelt. Steeds met andere behandelmethoden omdat er niet één behandeling bestaat die bij elke patiënt ook daadwerkelijk tot genezing leidt.

Door het volgen van deze geheel nieuwe e-learning is de kennis van de behandelend arts snel up-to-date en worden twee accreditatiepunten ontvangen. De arts leert zowel hoe de diagnose gesteld kan worden en hoe een passende behandeling gekozen kan worden die zijn of haar patiënt de juiste ondersteuning biedt. De NHG E-learning Prikkelbaredarmsyndroom (abonnees) is hier te vinden. Het bestellen van de NHG E-learning Prikkelbaredarmsyndroom (korting voor NHG-leden) kan hier.

Thuisarts.nl

De redactie van thuisarts.nl is bezig met het vernieuwen van de patiënteninformatie op Thuisarts.nl in lijn met de wijzigingen in de standaard. De bestaande situatie over PDS zal daartoe worden herschreven. Daarnaast komen er twee nieuwe situaties bij: één over het kiezen van een behandeling en één over gezond eten bij PDS.

De herziene en nieuwe situaties staan eind december online. Extra informatie zal worden gegeven door middel van de podcast ‘Huisarts en Wetenschap’ die op 6 december verschijnt. In twintig minuten vertellen Otto Quartero (huisarts) en Ad Masclee (MDL-arts) over de herziening en belangrijkste aandachtspunten.

Ruim zes procent van de Nederlanders heeft het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS). Het is een chronische darmaandoening die zich kenmerkt door buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid. Het is een aandoening die veel impact heeft op het dagelijkse leven van mensen. Ze voelen zich niet goed, onzeker en angstig omdat vaak heel lang niet duidelijk is waar de klachten vandaan komen.