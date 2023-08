Goedgekeurd transformatieplan ‘Mooi Maasvallei’ gaat voor hybride ziekenhuis

Mooi Maasvallei’s zorgtransformatieplan heeft de snelle toets van zorgverzekeraars VGZ en CZ doorstaan en kan nu verder worden ontwikkeld. Het plan legt expliciet de nadruk op een hybride ziekenhuisconcept, thuismonitoring, preventie, verdere digitalisering en wil de uitdagingen in de zorg aanpakken. Het plan bevordert samenwerking tussen domeinen en zet in op preventie en zelfmanagement, terwijl het de rol van de inwoners in de regio vergroot.