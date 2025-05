Grip op gezondheid door huismonitoring bij hartfalen

Patiënten van het Martini Ziekenhuis die daar worden behandeld tegen hartfalen kunnen dankzij zorg op afstand thuis worden gevolgd in hun behandeling. Deze thuismonitoring geeft patiënten ook meer inzicht in hun gezondheid en helpt hen om klachten beter te herkennen en om daarmee om te gaan. Thuismonitoring is daarmee een waardevolle aanvulling op de reguliere zorg. Het Martini Ziekenhuis behoort volgens eigen zeggen tot de voorlopers op dit gebied.

Via de app houden patiënten thuis hun gezondheid in de gaten. Ze vullen regelmatig korte vragenlijsten in over hun klachten, hoe ze zich voelen en of ze bijwerkingen ervaren. De antwoorden worden vervolgens beoordeeld door de thuismonitoringsverpleegkundigen. In sommige gevallen overleggen deze verpleegkundigen met een collega van de hartafdeling. Op basis van de ingevulde gegevens ontvangt de patiënt persoonlijk advies via de app. Als het nodig is, wordt geadviseerd om contact op te nemen met het ziekenhuis. “We zien sneller wanneer het minder goed gaat met een patiënt, waardoor we eerder kunnen ingrijpen,” zegt cardioloog Simone Panman.

Zorg bij jou

Met thuismonitoring biedt het Martini Ziekenhuis zoveel mogelijk zorg op afstand. Dit betekent dat zorg digitaal en thuis plaatsvindt als het kan, en in het ziekenhuis als het nodig is. Het Martini Ziekenhuis werkt hierin samen met andere Santeon-ziekenhuizen binnen het programma Zorg bij jou. In het Martini Ziekenhuis is thuismonitoring al beschikbaar voor verschillende aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, astma, CVA, longkanker en COPD. Hier komt sinds kort ook de thuismonitoring bij de behandeling van hartfalen bij. Ook wordt gewerkt aan thuismonitoring voor nog meer aandoeningen, zoals behandeling van nierschade.

Eind vorig jaar is begonnen om in de Santeon-ziekenhuizen de thuismonitoring bij COPD te gaan opschalen. In de Santeon ziekenhuizen worden ongeveer 13.000 patiënten met COPD behandeld. Begin 2023 is er daar gestart met de thuismonitoring van COPD-patiënten. Tegelijkertijd is in de ziekenhuizen ook een continue verbetercyclus opgestart volgens de principes van waardegedreven zorg voor COPD-patiënten. Dit jaar richt het betrokken COPD-team zich op het verder opschalen en optimaliseren van thuismonitoring.

Thuismonitoring bij COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. COPD treft landelijk zo’n 600.000 tot 800.000 mensen. Op dit moment ontvangen in de Santeon-ziekenhuizen ruim 4.500 COPD-patiënten thuismonitoring, via de producten en diensten van de organisatie Zorg bij jou. Hierbij begeleiden en monitoren ze patiënten met behulp van online vragenlijsten. Via een app worden de antwoorden op de vragenlijsten aan verpleegkundigen van een medisch servicecentrum (MSC) doorgegeven.