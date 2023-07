Grip op je Dip wordt ondergebracht bij Youz

Grip op je Dip is al een kleine 20 jaar een digitale online interventie voor jongeren van tussen de 16 en 25 jaar met stemmingsklachten. Vorig jaar juli ging er nog een compleet vernieuwde versie van de website online, met een modernere uitstraling en gebruiksvriendelijkere interface. In de vernieuwde versie van Grip op je Dip ligt de nadruk op de online chatcursus en de mogelijkheid van e-mail contact met ggz-professionals. Daarnaast kunnen jongeren ook een ‘Diptest’ doen en uiteraard nog steeds terecht voor relevante informatie over hun klachten. Alles is anoniem en gratis.

Verhuizing Grip op je Dip

Afgelopen jaar is besloten om de interventie onder te brengen bij een GGZ-instelling die zowel expertise op het gebied van digitale interventies heeft, én nauw betrokken was bij het opzetten van Grip op je Dip. De keuze is hierbij op ‘Youz’ – onderdeel van Parnassia Groep – gevallen.

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. De organisatie is actief op ambulante poli’s, klinisch, bij kinderen en jongeren thuis en op digitale platforms. Youz heeft veel ervaring, ook met Grip op je Dip, en is een logische keuze om het stokje over te nemen, aldus het Trimbos Instituut.

Voor jongeren zelf zal er niets veranderen. Zij melden zich zoals gewoon aan voor een cursus of de mailservice via de website. Voor instellingen die Grip op je Dip aanbieden, wordt Youz de nieuwe aanspreekpartner. In de tweede helft van 2023 zal een zachte transitie van de Stichting Grip op je Dip naar Youz plaatsvinden.

Doorontwikkeling naar eerste lijn

Grip Op Je Dip is in de groepscursus-variant de afgelopen jaren ook doorontwikkeld voor de huisartsen- en POH-GGZ-praktijk. In maart 2019 kwam er voor dit segment ook een horende app beschikbaar. Het doel van de cursus is om een depressie te voorkomen door depressieve symptomen in een vroeg stadium te verminderen. De cursus duurt zes weken en bestaat uit zes chatsessies van anderhalf uur, waarin maximaal zes jongeren onder begeleiding van een deskundige een gestructureerd programma doorlopen.

In 2021 – toen de coronacrisis zorgde voor een groei van het aantal jongeren met somberheidsklachten – werd er gewerkt aan een ‘blended’ variant van Grip op je Dip. Dit was een combinatie van de online groepscursus en (fysieke) gesprekken met praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ). In de praktijk blijkt deze ‘blended’ variant, met name bij jongeren die zwaardere klachten hebben of bij wie de behoefte aan persoonlijke begeleiding groter is, nog beter te werken dan alleen de online groepscursus.