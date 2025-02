Groenhuysen als eerste VVT-instelling aangesloten op het LSP

Soms ligt de kracht van innovatie in het toepassen van wat elders al succesvol is. Groenhuysen laat zien hoe dit kan. Als naar eigen zeggen eerste VVT-organisatie in Nederland sluit zij zich aan op het Landelijk Schakelpunt (LSP), een stap die de weg opent naar betere samenwerking in de zorg. Wat inspireerde deze beslissing? En hoe zal dit de dagelijkse praktijk veranderen? Ron Axt, voorzitter van de raad van bestuur van Groenhuysen, deelt in gesprek met Leander Linger van REN West-Brabant de achterliggende visie en verwachtingen.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligd netwerk dat, met toestemming van de cliënt, zorgverleners in staat stelt medische gegevens uit te wisselen. Het wordt al veel gebruikt door huisartsen en apotheken, maar nog niet eerder zette een VVT-organisatie de stap naar dit netwerk. Daar is durf voor nodig, want het opent nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en zorgverbetering, maar brengt ook uitdagingen en onzekerheden met zich mee.

Essentiële rol

Axt vertelt: “Bij Groenhuysen hebben we uitgebreid nagedacht over de vraag of we ons wel of niet moesten aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wat voor ons de doorslag gaf, is dat samenwerking in de zorgketen belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Het LSP speelt hierin een essentiële rol, omdat het de samenwerking met eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen en apothekers ondersteunt. Het biedt een betrouwbare manier om gegevens uit te wisselen, wat cruciaal is voor het leveren van goede zorg. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom we besloten hebben ons aan te sluiten op het LSP.”



De essentie van gegevensuitwisseling ligt niet alleen in de software, maar vooral in de impact op werkprocessen, schetst Axt: “We merkten in de praktijk dat het uitwisselen van medicatiegegevens vaak stroef verloopt. Handmatig gegevens overtypen is eerder regel dan uitzondering, een tijdrovend proces dat bovendien foutgevoelig is. Door ons aan te sluiten op het LSP kunnen we niet alleen deze uitwisseling versnellen, maar ook de kans op fouten aanzienlijk verkleinen. Dit ontlast onze zorgprofessionals en tilt tegelijkertijd de samenwerking binnen de zorgketen naar een hoger niveau.”

Samenwerking sleutel tot succes

De zorg staat voor grote uitdagingen: een groeiende zorgvraag door vergrijzing, een tekort aan personeel en stijgende kosten die slimme oplossingen vereisen. Axt ziet innovatie en samenwerking als de sleutel tot vooruitgang: “Als VVT-sector moeten we blijven vernieuwen. Dat doen we met het LSP en in projecten zoals hybride huisartsenzorg, waar we samen met de huisartsencoöperaties en VVT-organisaties in West-Brabant de digitalisering van de (huisartsen)zorg door ontwikkelen voor de groep kwetsbare ouderen. Het mooie is dat ook andere organisaties in West-Brabant weer op andere thema’s innoveren, waardoor we van elkaar kunnen leren. Innovatie vraagt om lef en investeringen, ook als de uitkomst onzeker is. Door samen te werken, bereiken we vooruitgang die uiteindelijk iedereen ten goede komt.”



Zodra organisaties buiten hun eigen muren samenwerken aan digitalisering, speelt REN West-Brabant een cruciale rol, benadrukt Axt. “Het Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) West-Brabant heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Wat begon met het op orde brengen van de basis, is nu uitgegroeid tot een strategische partner in de zorg. Ik waardeer dat REN steeds vaker een actieve rol speelt in regionale dialogen. Deze groei in betrokkenheid juich ik van harte toe; het onderstreept hun toegevoegde waarde voor onze regio.”