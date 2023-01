Het Deventer Ziekenhuis is inmiddels het zesde ziekenhuis dat gaat werken met de IkHerstel app. De app is ontwikkeld in Amsterdam UMC en wordt nu dus met succes opgeschaald. In 2021 won de praktische app de Zinnige Zorg Award 2021 die is ingesteld door VGZ.

De app is feitelijk een digitale persoonlijke coach die patiënten tijdens het zorgtraject ondersteunt terwijl de arts op afstand meekijkt. Patiënten halen hier zoveel vertrouwen en hulp uit dat het herstelproces in de praktijk dus zelfs tussen de vijf en veertien dagen sneller kan verlopen.

ikHerstel app heeft activiteitenmeter

Patiënten worden op een gepersonaliseerde manier via de app begeleid. Het gaat hier dus om daadwerkelijke zorg op maat. Met een dashboard krijgt de patiënt inzicht op het verloop van het herstel. Tevens heeft de ikHerstel app een zogeheten activiteitenmeter die aangeeft op welk moment welke activiteit weer kan worden gedaan. Die inzichten blijken in de praktijk het werken aan herstel te stimuleren.

Minder ongeplande telefoontjes

Gynaecoloog in opleiding Stèphanie Eilander legt op de website van het Deventer Ziekenhuis uit hoe het in de praktijk bij gynaecologie werkt: ‘De app wordt met name ingezet bij de iets grotere ingrepen met veel hersteltijd.’

‘Denk aan verzakkingsoperatie, verwijdering van de baarmoeder of eierstokken. Artsen en polimedewerkers zijn geschoold in wat ze moeten doen en wat de app inhoudt. De doktersassistente meldt de patiënt aan, en de patiënt krijgt de inlogcode via de mail om zo de app te gebruiken. Afhankelijk van welke operatie, is er een zorgpad in de app ontwikkeld .’

In de praktijk kan de app niet alleen de hersteltijd aanzienlijk versnellen maar ook de zorg ontlasten. Patiënten zijn bijvoorbeeld soms onzeker over hun herstel en bellen regelmatig met vragen naar de polimedewerkers en artsen. Volgens Eilander kan de inzet van de herstelapp die werkdruk wat verminderen doordat er dankzij de app waarschijnlijk minder ongeplande telefoontjes en consulten zullen volgen na een operatie.