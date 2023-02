GZ-Plein als antwoord op Integraal Zorgakkoord

Fieke van Casteren, directeur business ontwikkeling en innovatie van VIGO, ziet dat het inzetten van e-health modules momenteel veelal pas gebeurd bij mensen met klachten. GZ-Plein draait dit volgens haar om en biedt juist oplossingen om mensen gezond te houden, digitaal en dus 24/7 toegankelijk, zo vertelt zij in ICT&health 1, die op 17 februari is verschenen.

“Met gekwalificeerde informatie, zodat mensen betrouwbare informatie krijgen. En als gewenst ook persoonlijk toegespitst op hun vraag. Het is voor een gewone burger vaak lastig te beoordelen welke oplossingen relevant voor hem zijn en aansluiten bij de klachten die hij ervaart. GZ-Plein helpt hem hierbij. Daarbovenop komt dat GZ-Plein de data die mensen online achterlaten alleen gebruikt om zorgprocessen te optimaliseren en geen commerciële doeleinden nastreeft.”

Droom Integraal Zorgakkoord dichtbij

VIGO is al lange tijd van mening dat Nederland rijp is voor een online platform ter preventie van mentale klachten, voegt Tijhuis toe. “Een platform dat in nauwe verbinding staat met de basiszorg en het sociaal domein. Twee jaar geleden maakte VIGO daarom de ontwikkeling van GZ-plein mee mogelijk. Omdat we toen al zagen dat goede kennis over mentaal welzijn nergens op één centrale plek verkrijgbaar was.”

Ook zorgverzekeraar VGZ was nauw betrokken bij GZ-Plein. VGZ liet al in 2017 onderzoek doen naar de behoefte aan digitale zelfzorg, die meer dan voldoende aanwezig bleek om met een online platform te starten en dit in te zetten als krachtig instrument om zelfzorg te vergroten en zorggebruik te veranderen. Tijhuis: “Met een landelijk e-health platform voor mentale gezondheid, zoals GZ-Plein, opgezet met een focus op Positieve Gezondheid en een holistische blik, krijgt de droom van IZA al aardig concreet vorm.”

GZ-Plein versterkt mentale gezondheid

Tijhuis hoopt dat GZ-Plein in 2025 een autoriteit is op het gebied van mentaal welzijn. Zodat iedereen in Nederland straks toegang heeft tot goede, betrouwbare kennis over mentale thema’s en zelf aan de slag kan om zijn mentale gezondheid te versterken.

Van Casteren benadrukt dat deze missie gebaat is bij een goede samenwerking in de driehoek sociaal domein, huisarts/POH en ggz. Al deze organisaties hebben een belangrijke opdracht op gezondheidsbevordering en preventie. Zij worden dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van GZ-Plein.

