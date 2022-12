Haagse aanpak zorginnovatie: van proeftuin naar concrete resultaten

Beide wethouders gaan in de nieuwe uitgave van ICT&health 6 onder meer dieper in op de vraag wie zorginnovatie moet financieren en hoe ondernemers actief bij de ontwikkeling van innovaties worden betrokken om vraag en aanbod beter te matchen. Wethouder Parbhudayal is 30 januari tevens ook een van de sprekers bij de conferentie van ICT&health en zal o.a. op bovengenoemde vraag uitgebreid in gaan en over wie de rekening betaalt.

In haar eerste periode als wethouder (2018-2022) heeft Parbhudayal met het actieprogramma Zorg en Innovatie technologische innovatie voor zorg en ondersteuning thuis (het domein van de gemeente) op de agenda gezet. “We zagen meteen de enorme kansen”, stelt Parbhudayal. “Niet alleen in de technologische vernieuwing zelf, maar ook in de veranderkracht die ondernemers, investeerders en kennisinstellingen in deze sector met zich meebrengen. Door die wereld te koppelen aan die van het sociale domein, verwachten we zorg en ondersteuning slimmer te kunnen organiseren en mensen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven.”

Vergroten bewustwording

Den Haag heeft sindsdien grote stappen gezet in het vergroten van de bewustwording rondom technologie en het verbinden van (potentiële) partners. Voor inwoners heeft de gemeente samen met partners de basis gelegd om technologie toegankelijk en laagdrempelig te maken. Steeds meer Hagenaars kunnen technologie ervaren (zoals in de iZi-woning), erover in gesprek met ervaringsdeskundigen, en een passend advies krijgen via de Technologie voor Thuis Verkenner. Ook kunnen zij producten tijdelijk lenen bij een Uitleenpunt om te testen of het bij hen past, voordat tot aankoop wordt overgegaan.

Wethouder Parbhudayal pleit ervoor om als gemeenten samen op te trekken, net als de zorgverzekeraars dat doen met het Kenniscentrum Digitale Zorg: als een innovatie op één plek uitgebreid is getest, leren andere gemeenten daarvan en hoeven zij een proefproject niet nog eens over te doen.

Samen optrekken bij zorginnovatie

Zoals gemeenten samen kunnen optrekken bij zorginnovatie, kunnen bedrijfsleven en inwoners dat ook. “Voor de ontwikkeling van technologie die echt aansluit bij de vraag, is dat zelfs noodzakelijk”, meent wethouder Saskia Bruines. “En voor het toepassen van al die slimme producten moeten eindgebruikers en hun mantelzorgers natuurlijk wel weten dat ze bestaan. We zien dat vraag en aanbod vaak nog te ver van elkaar af staan.”

Daarom organiseerde Bruines samen met collega-wethouder Parbhudayal in november in Den Haag het evenement ‘Ontdek & Ontmoet’. Een laagdrempelige kennismaking van programma Technologie voor Thuis voor Haagse burgers met nieuwe vormen van zorgtechnologie om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Deze aanpak is niet nieuw, Den Haag betrekt inwoners al jaren bij zorginnovatie. Wel nieuw is dat ook ondernemers actief worden betrokken.

Wethouder Bruines hierover: “Ondernemers zijn niet alleen leveranciers van kant-en-klare producten, die wij vervolgens in bestaande zorgprocessen proberen toe te passen. In elke sector is het belangrijk om vraag en aanbod te matchen, maar vooral in de zorg en ondersteuning luistert het nauw. Daarom werken we aan het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren. Ondernemers en bewoners moeten elkaar nog veel beter gaan vinden.”

Lees het volledige interview met de Haagse wethouders in ICT&health 6, die op 16 december verschijnt. Nog geen lidmaatschap? Regel het hier.