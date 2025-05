Haarachtige EEG-elektrode kan hersenmonitoring revolutioneren

Een revolutionaire ontwikkeling uit het lab van Penn State University kan een grote sprong voorwaarts betekenen in de manier waarop hersenactiviteit wordt gemonitord. Onderzoekers ontwikkelden een flexibele, haarachtige EEG-elektrode die langdurige en niet-invasieve monitoring van hersensignalen mogelijk maakt—zonder de noodzaak voor draden, gel of opvallende apparatuur. Deze innovatie heeft potentieel voor zowel klinische als consumententoepassingen binnen de gezondheidszorg.

EEG-monitoring is een veelgebruikte methode om de elektrische activiteit van de hersenen te meten. De nieuwe elektrode is ontworpen als een ultradunne, lichtgewicht ‘haarlok’ die direct op de hoofdhuid kan worden aangebracht met behulp van een speciaal ontwikkelde bioadhesieve inkt. Dit elimineert de noodzaak voor kleverige gels en ingewikkelde draden, die traditioneel zorgen voor ongemak, onnauwkeurige plaatsing en inconsistente signaalregistratie. De elektroden blijven stabiel op hun plek, zelfs tijdens dagelijkse activiteiten zoals het kammen van het haar of het dragen van een hoofddeksel.

Continue EEG-metingen

De technologie maakt gebruik van 3D-geprint hydrogelmateriaal en combineert biocompatibiliteit met een bijzondere mate van flexibiliteit. Dit maakt het systeem geschikt voor langdurige en continue EEG-metingen—een cruciaal aspect bij de diagnose en behandeling van neurologische aandoeningen zoals epilepsie, slaapstoornissen en hersenletsel. De prestaties zijn vergelijkbaar met die van standaard elektroden, maar bieden extra voordelen op het gebied van comfort, esthetiek en dataconsistentie.

Zo behield de haarachtige elektrode beter contact tussen de elektrode en de huid. Mede daardoor presteerde de nieuwe elektrode beter wanneer die meer dan 24 uur continu gedragen werd. Er werd geen enkele degradatie in signaalkwaliteit gemeten. Omdat de elektroden niet verwijderd en vervangen hoeven te worden zoals traditionele EEG monitoringsystemen, elimineren ze het risico op inconsistente gegevens, zelfs tijdens verschillende monitoringsessies.

Medische precisie en gebruikerservaring

Wat deze innovatie onderscheidt, is de focus op gebruikerservaring én medische precisie. Dankzij de discrete vormgeving en de mogelijkheid om de elektroden in verschillende haarkleuren te printen, wordt de drempel voor langdurig gebruik aanzienlijk verlaagd. Bovendien wordt de weg vrijgemaakt voor draadloze integratie in toekomstige versies, wat de mobiliteit van de patiënt en de toepasbaarheid in thuissituaties verder vergroot.

“Deze technologie biedt een toekomstbestendige oplossing voor hoogwaardige, continue hersenmonitoring zonder de nadelen van traditionele methoden. We zetten hiermee een belangrijke stap richting draagbare neurotechnologie die klaar is voor zowel de kliniek als het dagelijks leven”, aldus professor Tao Zhou, senior auteur van het onderzoek.

De studie werd gepubliceerd in npj Biomedical Innovations en onderstreept het groeiende belang van technologische innovatie in neuromonitoring en gepersonaliseerde gezondheidszorg.