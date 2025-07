Hackathon voor doorbraak gegevensuitwisseling palliatieve zorg

Met een landelijke hackathon op 3 en 4 juli 2025 wordt een cruciale stap gezet in het realiseren van uniforme, domeinoverstijgende gegevensuitwisseling in de zorg in de laatste levensfase. Tijdens deze tweedaagse sessie buigen alle grote ICT-leveranciers zich samen over één gezamenlijk doel: het implementeren van een minimale dataset en technische afspraken die proactieve zorgplanning (PZP) digitaal mogelijk maken – overal in Nederland.

De hackathon is een vervolg op de eerder georganiseerde designathon van februari dit jaar, waar ruim 70 deelnemers – zorgprofessionals, ICT-leveranciers, beleidsmakers en regiovertegenwoordigers van de regio’s Zuid-Limburg, Twente, Noord Holland Noord– samen de inhoudelijke basis legden. De conclusie van deze sessie: goede zorg in de laatste levensfase is alleen mogelijk als gegevens over behandelgrenzen en wensen op het juiste moment beschikbaar zijn, ongeacht waar of door wie iemand wordt geholpen.

“Als we écht betere zorg willen leveren in de laatste levensfase, moeten we nu doorpakken. Niet weer vier pilots naast elkaar, maar één gedragen werkwijze. Uniformiteit is daarbij geen bedreiging, maar een voorwaarde", aldus Jurgen Sernee, Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep.

Unieke samenwerking met ICT-sector

Wat deze hackathon uitzonderlijk maakt, is de betrokkenheid van alle grote landelijke ICT-leveranciers, waaronder ChipSoft, Formelio, Hinq, KPN Health, Nedap, PharmaPartners, Phoqus, Open Line, Topicus en ZorgDomein. Dat zij nu gezamenlijk – over domeinen en systemen heen – werken aan een gedeelde infrastructuur voor gegevensuitwisseling in proactieve zorgplanning voor PZP is een unicum in Nederland. Deze coalitie overstijgt commerciële belangen en laat zien dat samenwerking in de zorg-ICT wél mogelijk is als het belang van de patiënt voorop staat.

Tijdens de hackathon worden concrete technische keuzes gemaakt over:

Referentiearchitectuur – afspraken over componenten en positionering t.o.v. bestaande systemen

FHIR-profielen – gebaseerd op zib Behandelaanwijzing2 en HL7 FHIR

Technische infrastructuur – afstemming op Nuts, Twiin en AORTA

openEHR-archetypen – met koppeling naar FHIRConnect templates voor behandelgrenzen

“Zorgverleners willen geen gedoe – ze willen weten wat ze moeten doen op het moment dat het ertoe doet. Als ICT-leveranciers samen optrekken en standaarden omarmen, maken we dat mogelijk. Niet voor de systemen, maar voor de mensen in het veld", zegt Marjolein Tibbe, Director Connected Care bij Nedap en vertegenwoordiger ICT-Leveranciers binnen PZP Coalitie vanuit Silizo.

Gefaseerde aanpak met landelijke steun

De PZP Coalitie werkt in iteraties van zes maanden doelgericht aan een schaalbare, landelijk toepasbare afsprakenset. Binnen drie jaar moet een breed gedragen en structureel verankerde aanpak beschikbaar zijn voor landelijke implementatie conform (inter)nationale standaarden.

Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een nieuwe softwareoplossing, maar om het tot stand brengen van gedeelde taal, processen en interoperabele afspraken die aansluiten bij bestaande standaarden zoals het IKNL-formulier en de zib Behandelaanwijzing2.

“We werken met alle stakeholders toe naar stapsgewijs realiseerbare, interoperabele oplossingen. Uniek in Nederland – juist omdat zoveel partijen zich hierachter scharen. Mijn boodschap aan regio’s is helder: ‘blijf investeren in gestructureerd vastleggen.’ Voor de technische uitwisseling is het belangrijk om je aan te sluiten bij de PZP Coalitie. Alleen samen kunnen we dit", aldus Florian Visser, directeur bij Zorgring.