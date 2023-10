Er is een disbalans tussen de zorgvraag en het zorgaanbod en tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt”, zo schetst Mertens enkele van de bekende uitdagingen. “En aangezien we met z’n allen, niet alleen zorgorganisaties maar maatschappijbreed, voor deze uitdagingen staan wat betreft het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg, is samenwerken met elkaar een logische stap.” Daaronder valt ook het zo breed mogelijk samen delen van kennis en informatie en elkaar inspireren in deze gezamenlijke uitdaging. En een focus op digitalisering waar dat kan.

Samenwerking in digitalisering

Die samenwerking komt onder meer tot uiting in de sinds 2018 bestaande ‘Academische Alliantie’: een samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen, vanuit een gezamenlijke focus op vormgeving van de zorg van morgen. “Passende zorg vormde voor ons het gezamenlijke doel”, aldus Mertens. “Door samen te werken, kunnen we de krachten bundelen en kunnen we gerichter werken aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.”

Maastricht UMC+ heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 de landelijke koploper in digitale zorg te zijn. De belangrijkste motivatie voor deze ambitie zit in de regio, vertelt Mertens. “Het nadeel in onze regio zijn de grote gezondheidsverschillen: het voordeel van onze regio met een slechtere gezondheid dan in de rest van het land is dat je snel weet of een interventie effect heeft. En als een bepaalde interventie hier blijkt te werken, is de kans groot dat deze ook werkt in andere delen van het land waar de achterstanden minder groot zijn.”

Maar, stelt Mertens, de uitdagingen zijn voor een flink deel ook landelijk van aard. “We zien met z’n allen dat we heel erg tegen de grenzen van de gezondheidszorg aanzitten. Dus blijven doen wat we deden is geen optie meer, we zullen het echt anders moeten gaan doen. Ik denk dat digitalisering ons hier enorm bij gaat helpen.”

Beschikbaarheid data

Allereerst gaat de beschikbaarheid van alle data helpen om de zorg te verbeteren, maar ook bij het probleem van krapte op de arbeidsmarkt. Door bijvoorbeeld thuismonitoring en e-health consulting en andere digitale innovaties die de fysieke handjes kunnen vervangen of het werk vereenvoudigen. Ook het kritisch kijken naar de juiste zorg op de juiste plek speelt echter een grote rol.

“We zijn nu gewend om alles bij de huisarts over de schutting te gooien, die daardoor enorm overvraagd wordt en vervolgens veel doorspeelt naar de specialistische zorg. Het gaat dan vaak niet eens om vragen die voortkomen uit fysieke gebreken, maar om vragen die voortkomen uit bijvoorbeeld eenzaamheid, armoede, schulden of gebrekkige huisvesting. Als we de vragen beter differentiëren naar hulpvraag of zorgvraag en er zo voor zorgen dat vragen dáár terecht komen waar ze thuis horen, dan kunnen we de lastendruk op de zorg verlichten.”

