Help patiënt wegwijs worden in de zorgjungle

Aan het woord is Harry Verbunt. Naast doorgewinterde ICT’er is Verbunt sinds 2021 kankerpatiënt. Tijdens zijn patiëntreis ziet hij de afstand tussen zijn theoretische kennis als ICT’er in ziekenhuizen en zijn praktijkervaring als patiënt steeds groter worden. In ICT&health 2 vertelt hij over zijn reis door de ‘zorgjungle’.

Dat wat wordt bedacht op de tekentafel, pakt in de praktijk anders uit”, weet Verbunt uit ervaring. “Praat niet over de patiënt, maar praat juist mét de patiënt. Zorg ervoor dat je weet wat de behoefte van de patiënt is.”

In 2022 vertelden artsen dat Verbunt was uitbehandeld. Strijdlustig als hij was, zocht hij naar alternatieven. Met succes, want via een second opinion bij professor Bob Pinedo kon hij snel starten met een geneesmiddelenstudie bij het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Die studie is bijna ten einde en vooralsnog zijn de tumoren sinds september 2022 niet meer zichtbaar op CT-scans.

Ander perspectief

Toen Verbunt in 2021 eenmaal aan de andere kant van de lijn stond en zelf patiënt werd, zag hij het implementeren van ICT-oplossingen na verloop van tijd in een heel ander perspectief. Verbunt kreeg te maken met vele ziekenhuisbezoeken, verwijzingen naar verschillende instanties en een stortvloed aan informatie.

Een vergelijking met zijn werkzaamheden als ICT’er had Verbunt al snel gemaakt: “Bij grote ICT-projecten schuiven we altijd een persoon naar voren die een spilfunctie heeft. Diegene is het eerste aanspreekpunt en heeft aan de ene kant contact met de klant en aan de andere kant met alle betrokken leveranciers en bedrijven. Dat aanspreekpunt heeft dus overzicht en weet in grote lijnen wat er speelt.”

In zijn zorgpad merkte Verbunt dat hij door een betreffende zorgverlener meer als een los onderdeel werd bekeken dan als een patiënt. “Ondanks de goede zorg worden er geen verbanden gelegd. Ik was bij wijze van spreken ‘de slokdarm’. In de computerwereld kwam ik die manier van kijken ook tegen. De mensen van de hardware, de software en het netwerksysteem zeiden allemaal na controle: ‘mijn gedeelte werkt goed’. En inderdaad, afzonderlijk werkte het goed maar het hele systeem soms niet. En daarom hadden we de ‘single point of contact’ die controleerde of alles goed op elkaar aansloot.”

Hulp in de zorgjungle

Juist dit is wat volgens Verbunt in de zorg ontbreekt om zorgverlener en zorggebruikers beter tot elkaar te brengen. Zeker bij complexe aandoeningen zoals uitgezaaide kanker, hebben patiënten behoefte aan iemand die ze meeneemt in de zorgjungle. “Want zo voelt het voor mij als patiënt wel, een jungle. Dus mijn advies is: introduceer een Chief Patient Officer die de stem van de patiënt beter kan laten horen en van daaruit de processen er omheen kan stroomlijnen.”

Lees het hele interview met Harry Verbunt in ICT&health 2, die op 12 april verschijnt.