Geboortezorg is gebaat bij prijswinnende duurzame vacuümpomp  

Drexhage’s innovatie is de ontwikkeling van vela®, een gebruiksvriendelijke, herbruikbare vacuümpomp, die artsen kunnen gebruiken tijdens bevallingen. Wat deze vacuümpomp uniek maakt in de geboortezorg, is dat deze tot wel 100 keer hergebruikt kan worden en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met 40% kan verminderen. Dit opmerkelijke apparaat is het paradepaardje van startup LAYCO, mede opgericht door Dieuwertje Drexhage. Ze vertelt: “Ik ben enorm vereerd met de erkenning van dit initiatief door het NASF. Het vergroten van veilige vacuümextracties wereldwijd is van essentieel belang om doodgeboorten en moedersterfte te verminderen. We verwachten dat dit innovatieve product halverwege 2024 geïntroduceerd zal worden in ziekenhuizen.”

Technologische vooruitgang

Afgezien van de nadruk op duurzaamheid biedt het product ook technologische vooruitgang. Het hergebruiken van medische apparaten draagt niet alleen bij aan het verminderen van CO2-uitstoot, maar vermindert ook medisch afval met maar liefst 98%. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke stap voorwaarts op het gebied van duurzame gezondheidszorg. De startup waarbij Drexhage betrokken is, richt zich sowieso expliciet op het ontwerpen en produceren van herbruikbare medische apparaten, die niet alleen duurzaam zijn maar ook de toegang tot veilige gezondheidszorg vergroten.

Duurzaamheid hoort bij goede zorg

Deze innovatie gaan dan ook een stuk verder dan het ontwikkelen van een nieuw medisch apparaat. Deze productontwikkeling omarmt namelijk tevens de groeiende behoefte aan duurzaamheid in de zorgsector. Duurzaamheid in de gezondheidszorg gaat verder dan belangrijke thema´s als energie-efficiëntie, afvalreductie en recycling en omvat zeker ook de ontwikkeling van duurzame producten en benaderingen. Sommige experts, waaronder Margreet Vos, pleiten zelfs voor de integratie van duurzaamheid in de definitie van goede zorg. De Gezondheidsraad heeft eerder al aanbevolen om duurzaamheid op te nemen als criterium voor goede zorg, naast criteria als veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid en patiëntgerichtheid. Het groeiende probleem van medisch afval als gevolg van eenmalig gebruikte medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen benadrukt de noodzaak van duurzame alternatieven, zoals het product van Dieuwertje.

WHO onderstreept belang duurzame vacuümpomp

Dit initiatief, ontwikkeld door Dieuwertje Drexhage en haar team, sluit naadloos aan bij deze visie van de Gezondheidsraad. Ook de WHO onderstreept s het belang van ondersteunde vaginale bevallingen, die op hoogwaardige wijze ondersteund kunnen worden om sterfte en morbiditeit te verminderen. De nieuwe een obstetrische vacuümextractor, die samen met verloskundigen in de hele wereld is ontwikkeld, is geschikt is voor spoedeisende verloskundige zorg in verschillende omgevingen. Het streven van LAYCO , een organisatie die zich niet primair richt op winst, is sowieso expliciet gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Het gaat dan onder andere over het terugdringen van de wereldwijde moedersterfteverhouding tot minder dan 70 per 100.000 levend geborenen en het verminderen van de neonatale sterfte tot minstens 12 per 1.000 levend geborenen. Dit wordt gerealiseerd door de producten tegen kostprijs aan te bieden in landen waar deze doelen nog niet zijn bereikt.