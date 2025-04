Heroes-game helpt vallen na beroerte te voorkomen

Onderzoekers van Radboudumc, samen met zes zorginstellingen, werken in het HEROES-project aan een nieuwe oplossing om vallen bij mensen die een beroerte hebben gehad te voorkomen. In Nederland lopen ongeveer 350.000 mensen die een beroerte hebben gehad, een verhoogd risico op vallen, wat vaak leidt tot ernstige verwondingen en hoge zorgkosten.



Momenteel richt de zorg zich vooral op de behandeling van verwondingen na een val, terwijl preventie achterblijft. “Na een beroerte hebben veel mensen moeite met het maken van snelle, juiste reacties om vallen te voorkomen. Met de juiste training is het mogelijk de balans te verbeteren. De benodigde apparatuur is echter duur en niet overal beschikbaar en voor patiënten die na een beroerte revalideren reizen extra belastend", vertelt Lotte Hagedoorn, promovenda in het HEROES-project.

Thuisrevalidatie

Thuisrevalidatie en oefeningen kunnen daarbij helpen, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zeker als het gaat om het oefenen van balansverstoringen. Daarvoor ontbreekt het thuis doorgaans aan een loopband en veiligheidsharnas. Binnen HEROES is een een therapie ontwikkeld die mensen met een beroerte helpt om hun balans thuis te trainen. Deze interventie bestaat uit twee onderdelen: een sessie op een loopband met balansverstoringen, gevolgd door een thuistraining met een exergame, die het principe van ‘observeren en simuleren’ gebruikt.



Er is eerder onderzoek gedaan naar technologie die patiënten na een beroerte in hun eigen omgeving kan ondersteunen bij de revalidatie. Zo startten Rijndam Revalidatie en het Erasmus MC in 2022 een gesubsidieerd onderzoek naar het inzetten van wearables en telehealth voor het ondersteunen van arm-hand revalidatie na een beroerte.

Onderzoek

Op dit moment wordt de game onderzocht in een klinische setting, waarbij wetenschappers kijken naar de effectiviteit ervan in het verminderen van het risico op vallen. Aan dit onderzoek zullen 60 personen deelnemen die in zes centra, verspreid over Nederland, de game en therapie gaan testen. Deelnemers die in aanmerking komen moeten tussen de 18 en 75 jaar zijn en minimaal zes maanden geleden een beroerte gehad hebben. Meer informatie over deze studie, en aanmelden, kan hier.

Het HEROES-project wordt uitgevoerd door vier academische partners (Radboudumc, Universiteit Twente, Amsterdam UMC en UMC Groningen) en vier revalidatiecentra (Sint Maartenskliniek, Klimmendaal, MRC Aardenburg en Revant). De exergame is ontwikkeld in samenwerking met 8D Games en Motek Medical.