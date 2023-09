Hersenonderzoek punt nl zoekt deelnemers voor onderzoek

Binnenkort start een campagne voor het vinden van mensen met een depressie die willen meedoen aan onderzoek. Het initiatief heeft als missie om het onderzoek naar hersenonderzoek te versnellen. Onderzoekers kunnen als zij op zoek zijn naar deelnemers voor hun onderzoek, gebruikmaken van de lijst met mensen die zich via de website hebben aangemeld. Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan zich inschrijven bij de website van het onderzoek.

Onderzoek bij depressie

Binnenkort starten zij een campagne speciaal voor het vinden van mensen met depressie die willen meedoen aan onderzoek. Depressie is een veelvoorkomende hersenaandoening en kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Bij een depressie kunnen mensen maar nog voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Ook het zorgen voor een gezin of onderwijs is lastig of niet haalbaar. Vaak zijn er bij een depressie ook lichamelijke klachten waardoor het leven van degene met een depressie en hun omgeving in de war raakt.

Onderzoekers zijn hard aan het werk om oplossingen te vinden, zowel in het voorkomen van depressie als in het ontwikkelen van goede behandelingen. Mensen uit de doelgroep en hun naasten en familieleden die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het onderzoek kunnen zich via de website aanmelden.

Hersenonderzoek punt nl

Hersenonderzoek.nl heeft als doel om voldoende geschikte deelnemers voor onderzoek te vinden. Op die manier kan onderzoek voor alle hersenaandoeningen sneller en beter worden uitgevoerd. De onderzoeken leiden ook tot nieuwe inzichten die hersenaandoeningen kunnen voorkomen. Hersenonderzoek.nl is een initiatief van het Alzheimercentrum Amsterdam, dat zich inzet om dementie bespreekbaar, behandelbaar en uiteindelijk geneesbaar te maken. Het initiatief wordt gesteund door de Hersenstichting, Alzheimer Nederland, ZonMw en Amsterdam Neuroscience.

Larven Op meerder manieren wordt geprobeerd om de werking van hersenen beter te begrijpen. Dat gebeurt zelfs aan de hand van larven. Biologen van de Cambridge Universiteit zijn er onlangs in geslaagd om een zogenoemde synaps-by-synaps kaart van het brein van de larve van de fruitvlieg te maken. Voor klinische en wetenschappelijke onderzoeken is de fruitvlieg een graag geziene gast. Dat komt omdat de Drosophila nogal wat weg heeft van de mens, uiteraard in een veel minder complexe vorm. Met al dit soort onderzoeken zijn wetenschappers steeds beter in staat om het menselijke brein in kaart te brengen.