Het belang van slim datagebruik

“Digital health – in de brede zin van het woord – evolueert razendsnel. Tegelijkertijd is en blijft het noodzakelijk om met een kritische blik te blijven kijken naar toegevoegde waarden ervan. Mede dankzij een conferentie als deze is het mogelijk om met topspelers uit het zorgveld in contact te komen en over de ontwikkelingen van digital health van gedachten te wisselen”, zegt Noppen.

Verandering kost tijd

Noppen is longarts (MD) en professor (PhD) aan de VUB. Hij behaalde een diploma in Farmaco-economie (UA) en Strategisch Management en Governance (INSEAD). Hij doceert ook aan Vlerick business school. Marc Noppen heeft twintig jaar klinisch-academische ervaring, gecombineerd met vijftien jaar CEO-schap van een groot universitair ziekenhuis UZ Brussel.

Door zijn ruime ervaring kan hij tijdens de conferentie vertellen over de gebruikerskant van ICT: “Ik ben geen ICT-expert maar als clinicus èn ziekenhuisdirecteur kan ik wel uitleggen tegen welke zaken de gebruikers aanlopen in het dagelijks werk met ICT en technologie. En ook vertel ik waarom het zo moeilijk is om een verandering te managen. Immers, iedere introductie van nieuwe (digitale) tools is immers een verandering en dat heeft zo zijn invloed op het dagelijks werk in een zorginstelling”, legt Noppen uit.

Toegevoegde waarde innovatie

Noppen hoopt dat na zijn presentatie de aanwezigen oog hebben voor de toegevoegde waarde van innovatie. “Hopelijk helpt mijn bijdrage in het niet uit het oog verliezen van het uiteindelijke doel van digitale tools, te weten de waarde creatie. Zowel voor de individuele patiënt en de zorgverleners als voor het gezondheidszorgsysteem. Want: a fool with a tool is still a fool”, zegt Noppen.