Het Grote Zorgdebat, Samenwerking IZA-regio’s, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het geplande Grote Zorgdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en een subsidie van ZonMw voor het versterken van de samenwerkingsstructuur van de 38 IZA-regio’s. Verder ook aandacht voor de komst van de Qwiek up op de kinderafdeling van het Reinier de Graaf en de nieuwe medisch directeur bij Teladoc Health.

Het Grote Zorgdebat op 21 oktober

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober organiseert de Federatie Medische Specialisten, samen met andere partijen, op dinsdag 21 oktober Het Grote Zorgdebat. Daar debatteren kandidaat-Kamerleden over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Daar kun jij ook bij zijn!

Het zorgdebat wordt georganiseerd in het Beatrix Theater in Utrecht en zal ook online te volgen zijn. Het begint op 21 oktober om 19u30. Als je een melding wilt ontvangen op het moment dat de inschrijving om bij het debat aanwezig te zijn geopend wordt, vul dan dit formulier in.

Samenwerkingsstructuur IZA-regio's

ZonMw heeft recent subsidies toegekend aan alle 38 IZA-regio’s om hun regionale samenwerkingsstructuren verder te versterken. Eerder werden al 25 regio’s ondersteund, en met de nieuwe toekenning worden nu ook de resterende 13 regio’s gesteund in hun ontwikkeling van toekomstbestendige governance- en organisatiemodellen in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De focus van deze subsidieronde ligt op het verbinden van mensen en processen, het structureren van besluitvorming met oog voor wederzijds begrip en vertrouwen, én het realiseren van een gemeenschappelijke taal binnen de samenwerking. Elke regio krijgt financiële ruimte tot eind 2026 om eigen ontwikkeltrajecten te volgen, gebaseerd op eerder opgestelde regioplannen en visies.

Alle regio’s nemen deel aan het Netwerk Leren Transformeren (NLT), dat domeinoverstijgende partners faciliteert bij het bouwen aan een toekomstbestendig gezondheidssysteem via gezamenlijke leerbijeenkomsten, online uitwisseling en reflectie.

Qwiek up op kinderafdeling Reinier de Graaf

Op de kinderafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt sinds kort de Qwiek Up ingezet, een projector die rustgevende beelden en geluiden op muur of plafond projecteert. Dit innovatieve hulpmiddel helpt kinderen ontspannen tijdens spannende of pijnlijke behandelingen en maakt ziekenhuisverblijven aangenamer.

Beelden van bijvoorbeeld een sterrenhemel of de Efteling zorgen voor afleiding, verminderen stress en dragen bij aan een soepelere behandeling. De Qwiek Up is geschonken door de stichting Vrienden van Reinier en wordt inmiddels succesvol gebruikt. Volgens afdelingsmanager Bep Wiessenhaan zorgt het niet alleen voor rust bij kinderen, maar ook voor verlichting bij ouders en zorgverleners.

Huisarts Frank Attema medisch directeur Teladoc Health

Teladoc Health Nederland heeft Frank Attema benoemd tot nieuwe medisch directeur. Attema, huisarts en vernieuwingsdenker in de eerstelijnszorg, gelooft sterk in de kracht van virtuele zorg, mits deze persoonlijk blijft. Volgens hem biedt digitale zorg juist de mogelijkheid om dichtbij mensen te blijven, hen eigenaarschap te geven over hun gezondheid en de zorg toekomstbestendig te maken.

Teladoc Health is gespecialiseerd in digitale huisartsenzorg, leefstijlcoaching en ondersteuning door specialisten. De organisatie richt zich op preventie en chronische aandoeningen en biedt oplossingen op het gebied van mentale gezondheid, voeding, beweging en vrouwspecifieke zorg.

De aanpak van Teladoc werd recent positief beoordeeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die de organisatie als innovatief en goed georganiseerd bestempelde. Vanaf dit najaar introduceert Teladoc nieuwe diensten zoals online fysiotherapie, afvallen onder medische begeleiding en gespecialiseerde vrouwenzorg. Met Attema aan het roer wil Teladoc niet méér, maar slimmere en toegankelijke zorg leveren.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.