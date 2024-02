Het slimme ziekenhuis: twee belangrijke trends

Sander ten Hoedt en Evelyn Slavenburg van Cisco lichten in ICT&health 1 deze twee belangrijke trends op ziekenhuis-gebied toe.

Trend 1: De flexibele polikliniek

Op de flexibele poli zit de zorgverlener niet meer, zoals we gewend zijn, op een vaste plek waar patiënten één voor één langskomen. Het zorgpad wordt helemaal om de patiënt heen geoptimaliseerd, schetst Ten Hoedt.

“Dat betekent dat die ofwel vanuit huis, ofwel in het ziekenhuis de slimste route aangeboden krijgt. Specialisten en andere zorgverleners volgen daarbij de patiënt. Zij kunnen daadwerkelijk naar de behandelkamer komen, of inbellen op afstand. Als een patiënt langs meerdere afdelingen moet, dan kan je dit realtime monitoren. Stel dat een zorgverlener vertraagd is, dan kan je dat direct aan de patiënt doorgeven, met daarbij bijvoorbeeld een voucher voor een kop koffie in het restaurant tijdens het wachten.”

Essentiële randvoorwaarde om de flexibele poli goed te laten functioneren, is een platform waarop communicatie en planning real time samenkomen. Randvoorwaardelijk is verder de juiste apparatuur om ook op afstand met patiënten te kunnen communiceren. “We richten behandelkamers multifunctioneel in om verschillende werkgebieden en expertises te faciliteren”, aldus Slavenburg. “Specialisten kunnen inbellen vanuit huis, de andere kant van het ziekenhuis of een andere zorgorganisatie.”

Trend 2: Digitalisering van metingen

De tweede belangrijke ontwikkeling is de doorontwikkeling van gedigitaliseerde (fysieke) metingen van vitale functies. Ten Hoedt: “De druk op verpleegkundigen om voortdurend diagnostiek uit te voeren bij patiënten is groot. De techniek voor digitalisering is er al enige tijd, maar het werkte nog niet optimaal. Verpleegkundigen moesten bijvoorbeeld meerdere handelingen uitvoeren om een sensor met het netwerk te verbinden. Het was een hele uitdaging voor ziekenhuizen om de digitale diagnostiek te faciliteren.”

Dankzij samenwerking van Cisco met marktpartijen als Philips, Intel en Drager, gaan biosensoren de verpleegkundige daadwerkelijk helpen, benadrukt Ten Hoedt: “We hebben het IT-proces aanzienlijk versimpeld. Met als resultaat dat je nu een sensor van slechts een paar centimeter nodig hebt om voortdurend te monitoren door innovaties van Philips. Als je deze biosensor uit het doosje haalt, maakt hij automatisch verbinding met het veilige netwerk. Met een QR-code koppel je de sensor eenvoudig aan de patiënt, waardoor metingen direct in het EPD terechtkomen. De verpleegkundige wordt gealarmeerd indien nodig, maar hoeft verder niet onnodig bij de patiënt langs. Dit levert een enorme lastenverlichting op voor de verpleegkundige. Patiënten hebben geen last van de sensor en ervaren veel meer vrijheid.”

Lees het hele artikel in ICT&health editie 1, die op 15 februari is verschenen.