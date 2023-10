WZA referentieziekenhuis voor nieuw UVC-desinfectie apparaat

Desinfecteren met UVC-straling is niet nieuw in ziekenhuizen. In een aantal ziekenhuizen wordt dit al gedaan, bijvoorbeeld in het Hagaziekenhuis met robot Sam van Loop robots. Het WZA is echter wel het eerste ziekenhuis dat het UVDI-apparaat van DUOMED heeft aangeschaft en is hiervoor dan ook referentieziekenhuis. Er is een lang traject aan de uiteindelijke aanschaf van het UVDI-apparaat van DUOMED voorafgegaan.

Begin dit jaar heeft het WZA twee UVC-apparaten getest: een robot en een statisch apparaat dat handmatig verplaatst moet worden. Dekker: “De intensieve en prettige samenwerking met DUOMED heeft mede geleid tot aanschaf het de UVDI. De nieuwe aanwinst wordt nu vooral ingezet in isolatiekamers. De komende periode wordt onderzocht in welke ruimtes het apparaat nog meer gebruikt kan worden om de schoonmaakstandaard naar een hoge niveau te brengen.

UVC-desinfectie is schone technologie

UVC-desinfectie is een innovatieve manier van desinfecteren. UVC (Ultraviolet-C) is een elektromagnetische straling die net buiten dat deel van het spectrum valt dat met het menselijk oog waarneembaar is. UVC-stralen kunnen chemische verbindingen verbreken. Het licht deactiveert het DNA of RNA van virussen en bacteriën, waardoor een ruimte snel en efficiënt gedesinfecteerd kan worden. Bovendien is het een schone technologie.

Dit proces wordt al decennia lang toegepast in ziekenhuizen en laboratoria, maar de afgelopen tijd komt er steeds slimmere, snellere en betaalbare apparatuur op de markt waardoor een bredere inzet in ziekenhuizen nu steeds actueler is. Niet alleen in de zorg zien we deze desinfectietechnologie oprukken maar ook in bijvoorbeeld de horeca, transport en ander sectoren. De voordelen van UVC-desinfectie zijn duidelijk: het gebruikt geen chemische middelen, het gaat snel en vermindert het risico op infecties.

Duurzamer

Francine Dekker, leidinggevende van de afdeling Infectiepreventie in het WZA, is opgetogen over de resultaten. “Op den duur kan misschien de handmatige desinfectie vervangen worden door de UVDI. Dat scheelt werk en middelen en bovendien is het een duurzamere manier van werken.” Ook Marthy Drent, hoofd Facilitaire ondersteuning, vindt het een praktisch apparaat, dat eenvoudig bediend kan worden en prijstechnisch interessant is. “Een eenpersoonskamer is met UVC-licht in twaalf minuten gedesinfecteerd en een vierpersoonskamer vraagt ruim een half uur, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk sneller kan.