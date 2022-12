Hightech moet zorgen voor 60% minder valrisico

Het reduceren van het valrisico werkte tijdens een proefproject in Heeze-Leende goed. Daarom wordt deze aanpak nu ook uitgerold naar Valkenswaard, Cranendonk en Someren. Het uiteindelijke doel van de zorgverzekeraars is het realiseren van zestig procent minder valincidenten.

Kwaliteit van leven

Vallen is een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Het levert directe problemen op zoals een gebroken heup en beïnvloedt regelmatig zelfs de kwaliteit van leven op lange termijn. Met de inzet van moderne technologie kan het risico op vallen gelukkig flink worden teruggebracht. Een sterk voorbeeld vinden we bij tanteLouise waar in de vloer van de zorgorganisatie sensoren zijn geplaatst. Die sensoren staan in contact met een device dat cliënten aan hun enkel dragen en voorspellen het valrisico van betrokkenen. Zodra dat risico hoog is, krijgen mensen een heupairbag. Ook met bedsensoren wordt in steeds meer verpleegklinieken en ziekenhuizen de kans dat ouderen gaan vallen gemonitord.

Valrisico en AI

Maar ook voor thuiswonende 65-plussers is reductie van valrisico belangrijk. VGZ en CZ zetten met hun project speciaal voor die doelgroep hoogstaande zorgtechnologie in. In de praktijk blijkt dat veel ouderen vinden dat valrisico niet zozeer over hen gaat totdat het fout gaat. Die ouderen krijgen allereerst meer voorlichting over het valrisico van hun sociale netwerk, gemeenten, hulpverleners en verzekeraars. Daarbij krijgen ze een wearable met app aangeboden, sensoren én een beweegprogramma.

Wearable meet vorderingen

Het programma omtrent valrisico is ingebed in het zelfredzaamheidsproject ‘Maak Rimpels’ en richt zich op zelfstandig wonende 65-plussers. Het bestaat uit drie onderdelen: een trainingsprogramma digitale vaardigheden, een beweegprogramma onder leiding van een coach en een sociaal programma. Op de achtergrond spelen AI en assistive technologies (AT) een belangrijke rol. De wearable ‘GoLiveClip’ houdt in de gaten of deelnemers daadwerkelijk dreigen te vallen en monitort de vorderingen. Deelnemers kunnen zelf hun valrisico en eventuele vorderingen op hun eigen smartphone bekijken.

Reduceren valrisico in lijn met IZA

De initiatiefnemers willen graag vaart maken met een effectief preventieprogramma dat het valrisico naar beneden brengt. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is dat namelijk zo afgesproken. Praktisch betekent dit dat vóór 1 april 2023 zorgverzekeraars moeten hebben bedacht hoe ze dat willen gaan doen. Naast het IZA wordt door het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en de gemeenten ook gewerkt aan een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dat gaat over preventie in de volle breedte en dus ook over valpreventie. De verwachting is dat daarin wordt afgesproken dat de gemeente geld moeten gaan oormerken voor het realiseren van preventie.