Hoe compassievolle technologie digitalisering in ggz kan helpen

Compassie is een kernwaarde in de zorg. Technologie en e-health worden echter vaak als koud en onpersoonlijk ervaren. Door technologie te ontwerpen en te introduceren met het concept van compassie als integraal element, kan de adoptie van dergelijke technologie verbeteren. Hoogleraar Matthijs Noordzij en Phd-onderzoeker Charlotte van Lotringen schetsen in het onlangs verschenen ICT&health 4 hoe conclusies uit hun onderzoek naar compassievolle technologie in de praktijk gebracht kunnen worden.

Er wordt heel divers over het nut en de impact van zorgtechnologie en e-health gedacht. Matthijs Noordzij, hoogleraar gezondheidspsychologie en -technologie aan de Universiteit Twente, zag genoeg reden om er een onderzoeksproject aan te wijden op het snijvlak van psychologie, gezondheid en technologie.



“Mijn technische collega’s zagen vooral de voordelen van gezondheidstechnologie; mijn psychologie-collega’s de nadelen", aldus Noordzij in ICT&health 4. "Gesprekken met hen over een andere manier om medische technologie te positioneren, kwamen uit bij compassievolle technologie: een soort midden tussen de schijnbare uitersten van zorg en technologie. Een concept om een meer genuanceerde discussie op gang te brengen.”

Frame ontwikkelen

Belangstelling van ggz-aanbieder Dimence Groep voor het frame en een succesvolle subsidieaanvraag vanuit het programma Transitie en gedrag (mondden in 2019 uit in het project Compassievolle Technologie, aangevlogen vanuit disciplines zoals design, filosofie, psychologie, computer science. Ook platformaanbieder Minddistrict stond aan de basis van het project. Dimence Groep was een belangrijke aanjager van het project, stelt Noordzij, terwijl Minddistrict een waardevolle partner vanuit de technologiekant was.

Al snel kwam onder meer Charlotte van Lotringen aan boord bij het project, een Phd-onderzoeker met een achtergrond in psychologie en ervaring met designonderzoek. “We wilden onderzoeken hoe de kwaliteiten van zorgprofessionals en de mogelijkheden van technologie elkaar kunnen aanvullen, met als uiteindelijke doel het bereiken van compassievolle zorg middels compassievolle technologie”, schetst zij het uitgangspunt van het project.



Waarom is juist in de ggz dat frame van compassievolle technologie zo belangrijk? Volgens Van Lotringen vat compassie het werk van de ggz goed samen. “Compassie gaat om medeleven, om het kunnen inleven in het lijden van mensen en daar iets aan willen veranderen. Dat is een breed gedragen waarde door ggz-professionals die wordt gewaardeerd door cliënten. Zorg is effectiever wanneer die als compassievol wordt ervaren. Je krijgt een betere behandelrelatie, betere behandeluitkomsten, meer werkplezier voor de professional.”

Andere kijk

Nu het project zijn afronding nadert, hopen Van Lotringen en Noordzij dat de uitkomsten ervan ggz-breed een andere kijk bieden op wat technologie is en kan zijn. Om ggz-organisaties meer inzicht te geven in wat hun medewerkers beweegt en stimuleert, om technologie minder zwartwit neer te zetten.



“Zodat die organisaties met die technologie beter kunnen aansluiten op de waardes die voor diverse groepen medewerkers van belang zijn; en om die medewerkers beter te ondersteunen in het koppelen van technologie aan die waardes”, benadrukt Van Lotringen.



Compassievolle technologie geeft bovendien bestuurders handvatten om het gesprek te voeren over kwaliteit van zorg in plaats van alleen tijd en kosten. Verder kan een compassievolle technologie-aanpak een goede aanvulling zijn op de trainingen die oplossingsgerichtheid benadrukken.

Lees het hele artikel in de onlangs verschenen editie 4, 2025 van ICT&health. Of lees het in ons online magazine.