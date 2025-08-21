Hoe wiskunde helpt AI-kennis gericht te vertalen naar de zorg

De onderzoeksgroep Mathematics of Imaging & AI (MIA) van de Universiteit Twente (UT) onderzoekt het gebruik van AI bij medische beeldvorming en beeldanalyse, evenals de mogelijkheid om meer informatie uit bestaande data te halen dan nu kan. De ontwikkelingen op dit gebied moeten toepasbaar zijn in de zorg, stelt universitair hoofddocent dr. Jelmer Wolterink in een recente editie van ICT&health.

Met zijn ervaring als technisch onderzoeker in een klinische omgeving zit Jelmer Wolterink in de onderzoeksgroep MIA van Universiteit Twente op de goede plek. Naar toepassing van AI om menselijke taken te automatiseren wordt op meer plaatsen onderzoek gedaan. Een belangrijk aspect dat MIA hierin onderscheidt, is het gebruik van de geometrie van data, vertelt Wolterink.



“Het inbouwen van zulke voorkennis in een model maakt het mogelijk om het te laten leren van minder voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan een beeld van het hart dat op verschillende manieren geroteerd en aangeboden kan worden aan een model. Als het model die rotatie al in zich heeft, kun je het model van minder beelden laten leren.”



Bijzonder is volgens Wolterink ook dat MIA beeldanalyse vanuit de wiskunde benadert. “We kijken naar hoe betrouwbaar de methode is en wanneer we wel en niet kunnen vertrouwen op de resultaten. Hier kijken wij met onze wiskundige achtergrond anders naar dan een klinisch ingestoken onderzoeksgroep.”

Praktijkgerichte onderzoeken

Twee voorbeelden van MIA-onderzoek zijn het ontwikkelen van een algoritme om prostaatkanker te detecteren op MRI-beelden en de ontwikkeling van modellen die kunnen voorspellen hoe een ziekte – bijvoorbeeld een aneurysma – zich ontwikkelt.



Het aneurysma-onderzoek is opgebouwd met behulp van een Veni-subsidie en is een samenwerking met ziekenhuizen in onder andere Amsterdam, Arnhem en Groningen. Zij hebben heel veel historische data over hoe een aneurysma zich ontwikkelt. Het prostaatonderzoek is een samenwerking met Radboudumc, UMC Groningen en Siemens Healthineers.

Bredere samenwerking

Een goed voorbeeld van samenwerking met klinische partners, bedrijven én onderzoekers, is het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) lab. ICAI is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam en wordt geleid door hoogleraar AI and information retrieval prof. dr Maarten de Rijke (Universiteit van Amsterdam).



“Wij participeren als Universiteit Twente onder andere in het Healthy AI Lab - samen met Radboudumc, UMC Groningen en Siemens Healthineers - met vijf projecten die op verschillende manieren bijdragen aan betere toepassing van prostaat-MRI met gebruik van AI. Dit lab is opgezet als onderdeel van een groot landelijk programma waarvoor twee jaar geleden een NWO-subsidie is toegekend, LTP ROBUST. Hierbij zijn zeventien publiek-private ICAI-labs betrokken.

Belang wetgeving, ethiek

Ook het belang van wetgeving en ethiek is groot, benadrukt Wolterink. “De laatste jaren zien we een enorme boost van de aandacht vanuit de zorg voor AI. De velden ontwikkelen zich snel en wetgeving en ethiek zijn daarin eigen onderzoeksvelden geworden. Het is goed dat in ICAI ook experts met een achtergrond in de rechten en sociale wetenschappen betrokken zijn. Er is veel interesse in de ziekenhuizen om AI te implementeren en ik denk dat wij daarin veel te bieden hebben.”

