Holmiumbolletjes ook ingezet bij alvleesklierkanker

Bij deze studie worden duizenden bolletjes, kleiner dan een diameter van een mensenhaar, in de alvleeskliertumor geplaatst tijdens een operatie. Eenmaal in de tumor geeft het holmium van de bolletjes ongeveer tien dagen lang radioactieve straling af. Straling die de omliggende cellen op een afstand tot enkele millimeters beschadigt en doodt.

Veilige procedure

Aan de studie deden dertien patiënten mee en de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie zien er hoopvol uit. De dertien patiënten kwamen in aanmerking voor een operatie om de tumor te verwijderen, maar hadden een verhoogd risico dat een dergelijke operatie misschien niet mogelijk zou zijn. Dat bleek het geval bij drie van de dertien patiënten. Bij hen werden vervolgens radioactieve holmiumbolletjes in de tumor geplaatst. Hoewel bleek dat een klein deel van de bolletjes terecht kon komen in de bloedvaten of de darmen, hadden de patiënten geen last van ernstige bijwerkingen door de holmiumbolletjes. Daarmee lijkt de procedure veilig uit te voeren.

Effect holmiumbolletjes

Het effect van de holmiumbolletjes op de tumor is nog onduidelijk. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Er is al een vervolgstudie gestart bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een operatie en geen chemotherapie meer kunnen of willen krijgen. In plaats van de bolletjes te plaatsen tijdens een operatie worden in deze studie de bolletjes via een naald door de huid in de tumor geplaatst. Om de precieze plek te bepalen wordt een CT-scan gemaakt. Ongeveer twee jaar geleden zijn onderzoekers van het Radboudumc er al in geslaagd om de radioactieve holmiumbolletjes die worden gebruikt voor de bestraling van binnenuit van levertumoren, live in beeld te brengen.

Omdat de bolletjes zelf ook zichtbaar zijn op de CT-scan, kan de verspreiding van de bolletjes in de tumor ook direct worden gecontroleerd. Door die zichtbaarheid kan deze experimentele therapie zonder zware operatie worden uitgevoerd. Hierdoor is de behandeling minder ingrijpend voor de patiënten. De onderzoekers hopen in 2024 vijf patiënten op deze manier te behandelen. Meer informatie over deze studie is te vinden op SLOTH-2: Alvleesklierkanker – Radboudumc.