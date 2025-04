Hospital Hero op termijn uitgebreid en in meer talen beschikbaar

Kinderverpleegkundige Nicole Donkel en e-health-onderzoeker Charlotte Poot hebben in 2019 voor kinderen de Hospital Hero app ontwikkeld. De app helpt om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op een ziekenhuisbezoek. Daarna is na proefprojecten en interesse vanuit andere ziekenhuizen de Hospital Hero in een aantal ziekenhuizen geïmplementeerd. Ook hebben Donkel en Poot vanuit het National eHealth Living Lab in 2022 de Stichting Hospital Hero opgezet.

Naast de voorbereidingen op een ziekenhuisbezoek via de Hospital Hero app geeft de app de kinderen ook afleiding met onder meer een dierspeurtocht met dieren uit museum Naturalis. De Hospital Hero app is inmiddels geïmplementeerd in het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis (polikliniek en dagbehandeling), het Groen Hart Ziekenhuis, het Juliana Kinderziekenhuis en het Franciscus Gasthuis & Vlietland (polikliniek, kinderafdeling en dagbehandeling). Ongeveer 5.900 kinderen hebben ondertussen de app gebruikt bij de voorbereiding op hun afspraak, waarbij de inhoud is afgestemd op hun specifieke ziekenhuis en afspraak.

Even Spieken

Het afgelopen jaar werd de app ook uitgebreid met het spel ‘Even Spieken’. Met het spel kunnen kinderen al van tevoren een virtueel kijkje nemen in de kamer van bijvoorbeeld een hartecho of bloedafname. Samen met één van de dieren in de app kunnen kinderen de apparaten en geluiden in de kamer ontdekken. Dit spel, ontwikkeld met Britt Müller van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft, won de Klokhuis Wetenschapsprijs. Daaraan werd een ook tv-aflevering besteed. In de aflevering laten Donkel en drie kinderen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis zien hoe de app hen helpt bij de voorbereiding op een medisch onderzoek.

Naast de poliklinieken en dagbehandelingen wordt de app sinds vorig jaar ook gebruikt op de afdeling Radiologie, waar kinderen zich met het Even Spieken spel kunnen voorbereiden op MRI-, CT- en röntgenonderzoeken. Binnenkort wordt de app ook uitgerold op de afdeling Oogheelkunde van het LUMC. Daarnaast is Hospital Hero in gesprek met een diagnostisch centrum in de eerste lijn, waar kinderen vaak voor het eerst bloed laten prikken.

Uitbreiding

"We willen dat elk kind de app kan gebruiken, ongeacht taal of achtergrond", zegt Donkel op de website van het LUMC. Samen met studenten van Erasmus MC en TU Delft onderzoekt Hospital Hero hoe de app inclusiever kan worden gemaakt, door onder meer informatiemateriaal voor ouders in meerdere talen aan te bieden. Ouders, verzorgers en kinderen kunnen de Hospital Hero app gratis downloaden in de App Store (Apple) of Google Play Store.