Huidorganoïden geschikt voor testen op mpoxvirus

Net als echte menselijke huid zelf hebben huidorganoïden meerdere lagen en celtypen, en zelfs soms haren. Onder leiding van onderzoekers dr. Spiros Pachis (postdoc in het lab van Karine Raymond, LUMC) en dr. Pengfei Li (postdoc in het lab van Qiuwei Abdullah Pan, ErasmusMC) infecteerden ze de organoïden met het mpoxvirus.

Pachis: “Wat we zagen was dat de organoïden de volledige levenscyclus van het virus konden ondersteunen. Mpox kon cellen infecteren en deze gebruiken om nieuwe virusdeeltjes te maken, die op hun beurt weer in staat waren om andere cellen te infecteren.”

Mpoxvirus

Mpox, ook wel apenpokken genoemd, is een ziekte die vooral voorkomt in West-Afrika en Midden-Afrika. In het 2022 werd de ziekte vastgesteld bij mensen in gebieden waar de ziekte oorspronkelijk niet voorkomt, zoals in Europa en Amerika. Het virus infecteert voornamelijk de huid, waar blaasjes, bultjes of vlekken ontstaan.

Tot dusver werd onderzoek naar het mpox-virus voornamelijk gedaan met cellijnen en proefdieren. Het onderzoek biedt een goede basis voor toekomstig onderzoek naar virale infecties van de huid.

Nabootsen met huidorganoïden

Om na te bootsen wat er precies in de menselijke huid gebeurt, zijn huidorganoïden momenteel het best beschikbare instrument volgens de onderzoekers. Ze verwachten dan ook dat organoïden gaan worden gebruikt om meer te leren over hoe het lichaam reageert op een infectie met het mpoxvirus. De verwachting is dat dat kan gaan dienen om ook nieuwe medicijnen te testen. De onderzoekers zagen ook dat behandeling van de geïnfecteerde huidorganoïden met de virusremmer tecovirimat de productie van virusdeeltjes remt. Tecovirimat is in de Europese Unie goedgekeurd voor de behandeling van mpox.

Platform huidorganoïden

In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Microbiology beschrijven wetenschappers uit Leiden en Rotterdam hoe ze huidorganoïden maken van stamcellen en hoe ze die gebruiken voor mpox-onderzoek.

Om het onderzoek naar de werking van huid en huidziekten te verbeteren is drie jaar geleden een platform opgericht voor de ontwikkeling van onderzoek met huidorganoïden.