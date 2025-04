Hybride regiopraktijken helpen druk huisartsentekort verlichten

Vanaf deze zomer starten twee regionale huisartsenorganisaties in West-Brabant, samen met de digitale huisartsen van Arene, een innovatieve hybride regiopraktijk. Deze nieuwe vorm van huisartsenzorg combineert digitale en fysieke consulten en biedt een directe oplossing voor het groeiende tekort aan huisartsen. Onder de naam Zeker van Zorg en met steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ, wordt zorg op afstand én dichtbij voor duizenden patiënten toegankelijk gemaakt.

Met de hybride regiopraktijk Zeker van Zorg slaan de regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) Huisartsen Groep Eendracht (HGE) en Het Huisartsenteam de handen ineen om samen met Arene zorg te leveren aan inwoners zonder vaste huisarts. Door technologie slim in te zetten – van digitale inschrijving tot online consulten – ontstaat een flexibele schil van huisartsencapaciteit in de regio. Patiënten kunnen terecht voor digitale zorg, maar ook kunnen ze rekenen op een fysieke arts in de buurt wanneer dat nodig is.

De samenwerking is een antwoord op de toenemende druk in de eerstelijnszorg door personeelstekorten en een gebrek aan opvolging in huisartsenpraktijken. Dankzij dit hybride model kunnen huisartsen hun tijd efficiënter inzetten, terwijl het administratieve proces grotendeels geautomatiseerd verloopt. Arene zorgt voor de technologische infrastructuur, waardoor de fysieke én digitale zorg naadloos op elkaar aansluiten.

Eventuele instroom en doorstroom

Het initiatief wordt ondersteund door CZ en VGZ en zorgt niet alleen voor meer toegang tot huisartsenzorg voor zo’n 600.000 inwoners, maar draagt ook bij aan werkdrukverlaging voor zorgprofessionals. Ook biedt het patiënten perspectief op een vaste huisarts in de toekomst. Dit kan door instroom in de hybride praktijk en door de doorstroom naar fysieke praktijken zodra daar weer ruimte is.

De hybride regiopraktijk is daarmee een concreet voorbeeld van hoe digitale innovatie en regionale samenwerking bijdragen aan toekomstbestendige, toegankelijke zorg in Nederland. Met de steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ kunnen dit jaar naar verwachting de eerste vier RHO’s een oplossing bieden voor mensen in hun regio die op zoek zijn naar een huisarts in de buurt. Het transformatieplan biedt ruimte om de hybride praktijk ook in andere regio’s in Nederland vorm te geven.

In maart 2022 publiceerde Medicinfo al een whitepaper over de urgentie van hybride huisartsenzorg voor een toekomstbestendige huisartsenpraktijk. Daarin delen enkele huisartsen die al hybride werken, samen met experts, niet alleen hun visie op de noodzaak van digitaliseren, maar ze beschrijven ook hoe fysieke en digitale zorg kan worden gecombineerd.