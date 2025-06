Hybride zorgpaden Diakonessenhuis fundament toekomstbestendige zorg

Apps en de vervanging van een deel van de afspraken in het Utrechtse Diakonessenhuis door digitale contacten leiden tot toekomstbestendigere zorg van hoge kwaliteit. Meer patiënten kunnen worden opgevangen door dezelfde hoeveelheid collega’s. Dit soort nieuwe vormen van zorg zijn noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Informatiemanager Stijn Sadee en internist/oncoloog Tanja Oostergo van het Diakonessenhuis vertellen in ICT&health 3 over de ontwikkeling van hybride zorgpaden binnen hun ziekenhuis.

Hybride zorgpad is een moeilijke term, weet Sadee, want wanneer is iets een zorgpad en wanneer is het hybride? “Maar het is wel een term met een belangrijk uitgangspunt. Namelijk dat als je de zorg impactvol wilt ondersteunen met digitalisering (hybridiseren), het nodig is om dat te doen vanuit de ‘reizen’ van patiënten en zorgverleners (het zorgpad). Daarin is de uitdaging om deze visie op digitalisering vertalen naar een concrete aanpak die past bij het ziekenhuis.”



Op veel plekken wordt gezocht naar manieren om patiënten te ondersteunen bij digitalisering, vervolgt Sadee. “Vaak begint dit bij zorgverleners met goede ideeën voor hun patiëntengroep, waardoor het risico ontstaat dat je in één ziekenhuis een wildgroei aan vergelijkbare apps krijgt. In sommige van die apps kan de patiënt vragen stellen, in andere niet. Het overzicht voor de patiënt verdwijnt dan, maar ook voor onszelf als ziekenhuis.”

Nieuwe werkwijze

Daarom heeft het Diakonessenhuis de afgelopen jaren ingezet op een andere werkwijze: het realiseren van een basis die bestaat uit flexibel inzetbare technische producten én een bijbehorende aanpak om de zorg daarmee te ondersteunen.



Sadee: “Op basis van deze toolbox voeren we het gesprek met onze patiënten en medewerkers. We doorlopen de reis van de patiënt en onderzoeken vervolgens gezamenlijk de verbeterpunten. Hoe zit de patiënt erbij? Wat heeft die nodig? Wat hebben wij van hen nodig? Hoe ondersteunen we het zorgproces? En hoe zetten we die technische basis in om dat optimaal te doen? Het resultaat is een hybride zorgpad waarin de gecombineerde inzet van technieken meer effect heeft dan de som der delen. Bovendien kunnen we op deze wijze ook beter opschalen als daar behoefte aan is.”

Arts als regisseur

Tanja Oostergo is internist/oncoloog in het Diakonessenhuis en volop bezig met het ontwikkelen van een hybride zorgpad voor patiënten met borstkanker. Net als bij andere afdelingen hier hoopt men het spreekuur efficiënter te kunnen benutten door digitale mogelijkheden goed in te zetten.



“Ik ben oncoloog geworden omdat ik veel voldoening haal uit de wat langere behandelrelaties”, vertelt Oostergo. “Mensen echt leren kennen en weten wat voor hen belangrijk is. Dan kan ik als dokter echt iets wezenlijks voor ze betekenen. Juist door het voorwerk goed te organiseren is er bij het persoonlijke consult meer ruimte voor wat er echt toe doet. We zijn geen groot ziekenhuis en worden gewaardeerd om het laagdrempelige en persoonlijke contact, waardoor hybride zorgpaden ook echt bij ons als ziekenhuis passen. Deze innovatie van zorg draagt namelijk bij aan het in stand houden daarvan.”

Lees het hele artikel in ICT&health 3, die op 13 juni verschijnt.