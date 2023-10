Bedrijven helpen Ikazia aan schone zonne-energie

Ikazia zet niet alleen grote digitale stappen, maar timmert ook hard aan de weg op het gebied van verduurzaming. Nu kiest het ziekenhuis bijvoorbeeld voor zonne-energie van externe partijen.. “Alle ziekenhuizen hebben een hoog energieverbruik”, vertelt Matthijs de Vroed, aanjager Duurzaamheid in Ikazia. “Denk niet alleen aan verlichting en verwarming, maar vooral aan luchtbehandelingsinstallaties, pompen en onderzoeksapparatuur. Die vreten energie.”

“We hebben onderzocht of we zonnepanelen op het dak van Ikazia konden leggen, maar dat bleek lastig. Gelukkig zijn er bedrijven met daken die zich daar juist prima voor lenen, zoals het dak van Euro-Rijn in Rotterdam en Panattoni in Heerlen. Samen zijn zij goed voor bijna zevenduizend zonnepanelen, waar wij dus stroom van krijgen. Het grote voordeel van zonneparken op bedrijfsdaken, is dat deze niet ten koste gaan van groene gebieden. De biodiversiteit wordt niet aangetast en de zonnepanelen blokkeren het regenwater niet, zodat de bodem dit kan opnemen.”

Verduurzamingsstappen

Het is volgens De Vroed alleen mogelijk om dergelijke verduurzamingsstappen te zetten als verschillende partijen de handen ineen slaan. De samenwerkende partijen zijn in dit geval: Ikazia, Sunrock als projectontwikkelaar van zonnedakprojecten, Euro-Rijn Group en Panattoni als logistiek vastgoed ontwikkelaars wiens daken worden gebruikt, Eneco als tussenpartij voor de levering en Intrakoop voor de procesbegeleiding. Ard de Keijzer, Managing Director Euro-Rijn Group licht toe: “Het past uitstekend bij de duurzaamheidsambitie van ons bedrijf om op deze manier het dak van ons nieuwe pand op de Rotterdamse Maasvlakte nuttig en duurzaam in te zetten.”

Zonnepanelen, windenergie en recycling

Steeds meer ziekenhuizen en zorgorganisaties werken aan verduurzaming door de inzet van zonne-energie, recycling, digitalisering en het verminderen van afvalstromen, bijvoorbeeld op de OK. Een sterk voorbeeld vinden we bij ziekenhuis Rijnstate Elst, waar bij het nieuwe ziekenhuis van de toekomst met behulp van liefst 2.300 vierkante meter schone waterstof wordt geproduceerd uit water. Die enorme hoeveelheid panelen liggen hier wel op het eigen dak en op het terrein van het ziekenhuis, pal naast station Elst.

Maar niet ieder ziekenhuis heeft de mogelijkheid voor eigen zonnepanelen en besluit daarom, net als Ikazia, voor externe zonne-energie. Ook UMCG heeft bijvoorbeeld nog onlangs voor zo’n slimme verduurzamingsaanpak gekozen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente Groningen werken namelijk samen aan de bouw van een zonnepark met een rechtstreekse kabelverbinding naar het UMCG. Het zonnepark, dat volgens planning in het najaar van 2023 wordt opgeleverd, zal ongeveer 30% van de jaarlijkse stroombehoefte van het UMCG verzorgen.

Green Deal duurzame zorg

Ikazia speelt met deze slimme verduurzaming goed in op de verwachtingen die zijn gewekt in de Green Deal duurzame zorg. Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur bij Panattoni en ontwikkelaar van het distributiecentrum dat momenteel dienst doet als Europees distributiecentrum van JD Sports in Heerlen legt uit waarom hij als ondernemer zo graag zijn zonne-energie deelt met Ikazia.



”We zitten midden in een energiecrisis en de behoefte aan decentraal opgewekte groene stroom is urgenter dan ooit. De beschikbare ruimte voor duurzame energieprojecten is in Nederland alleen beperkt. Onze huidige en toekomstige ontwikkelingen bieden zo’n 750.000 vierkante meter ruimte voor zonnedaken waarmee we tientallen duizenden huishoudens van lokaal opgewekte groene stroom zouden kunnen voorzien. Helaas is op verschillende plaatsen in Nederland sprake van netcongestie, waardoor terug levering van de opgewekte zonne-energie, zoals bij dit project in Heerlen, niet mogelijk is. Intens zonde want deze groene energie is hard nodig ter versnelling van de energietransitie en onze daken zijn er klaar voor!”