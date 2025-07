IMAGINE Open Innovation Lab opent deuren in UMC Utrecht

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en een brede coalitie van publieke en private partners investeren samen 54 miljoen euro in het nieuwe IMAGINE Open Innovation Lab. Dit laboratorium, gevestigd in het UMC Utrecht, is opgericht om de ontwikkeling en de toepassing van medische beeldvorming en beeldgestuurde behandelingen in de kankerzorg te versnellen. Door deze samenwerking wordt ernaar gestreefd de behandeling van kankerpatiënten sneller, effectiever en minder belastend te maken.

Het IMAGINE-consortium brengt academische instellingen, ziekenhuizen en bedrijven samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen die kunstmatige intelligentie (AI), medische beeldvorming en precisiebehandelingen combineren. Het lab richt zich op minimaal invasieve therapieën die operaties kunnen vervangen, bijwerkingen verminderen en de hersteltijd verkorten. Ook biedt het mogelijkheden om de werkdruk in de zorg te verlichten. Innovaties worden direct getest in klinische omgevingen, dicht bij de patiënt.

Samenwerking

"Samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren is cruciaal om de vooruitgang in de kankerzorg te versnellen. Een goed voorbeeld hiervan is de MR-LINAC, die samen met Elekta en Philips is ontwikkeld en MRI en radiotherapie combineert om tumoren met hoge precisie te behandelen”, vertelt prof. dr. Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht.

Volgens hem laat dit succesverhaal de kracht zien van het combineren van klinisch inzicht, technische uitmuntendheid en een gedeelde ambitie. Clinici kunnen met de MR-LINAC tumoren nauwkeuriger behandelen, waardoor bepaalde prostaatkankerpatiënten hun behandeling kunnen terugbrengen van 20 sessies naar 5 sessies.

Broedplaats voor zorginnovatie

Tot de partners van het IMAGINE-lab behoren onder meer UMC Utrecht, Radboudumc, Antoni van Leeuwenhoek, TU Eindhoven, Philips, Elekta en diverse hogescholen. Het lab fungeert als een broedplaats voor zorginnovatie waarin clinici, onderzoekers, AI-experts en bedrijven samenwerken aan oplossingen die de toekomst van de kankerzorg mede vormgeven. Het IMAGINE-lab is een belangrijke stap richting patiëntgerichte, technologisch geavanceerde en toekomstbestendige kankerzorg in Nederland.

“Binnen het IMAGINE-consortium werken we samen aan het vormgeven van de toekomst van beeldgestuurde kankerzorg”, zegt Chief Business Leader Image Guided Therapy bij Philips, Bert van Meurs. Volgens hem is de samenwerking met toonaangevende academische en klinische partners in het consortium, zoals UMC Utrecht, Radboudumc, Catharina Ziekenhuis en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis essentieel voor de ontwikkeling van mensgerichte technologie die voldoet aan de behoeften van zorgprofessionals en de druk op de gezondheidszorg vermindert.

IMAGINE is opgezet als een open innovatielab, waar clinici, wiskundigen, AI-ontwikkelaars, beeldvormingswetenschappers, ingenieurs, ontwerpexperts en medische technologiebedrijven kunnen samenwerken aan de uitdagingen in de zorg. Door binnen een ziekenhuisomgeving te werken, zorgt het consortium ervoor dat innovaties zijn gebaseerd op de behoeften van patiënten en veilig en snel in de praktijk kunnen worden gebracht.