Indonesië en Philips bundelen krachten in minimaal invasieve zorg

In een baanbrekend samenwerkingsverband hebben het Indonesische Ministerie van Volksgezondheid en Philips een langetermijnovereenkomst gesloten om geavanceerde, beeldgestuurde therapietechnologie, het Azurion-platform, landelijk beschikbaar te maken. Daarmee zetten beide partijen een grote stap richting toegankelijke en minimaal invasieve zorg voor beroerte-, hart- en kankerpatiënten in het hele land. Dat betekent inclusief de afgelegen gebieden. De samenwerking maakt deel uit van het programma Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN), een initiatief dat wordt gefinancierd door onder meer de Wereldbank.

“Betere zorg leveren aan meer mensen vraagt om sterke partnerschappen en de beste innovaties. Wij voelen ons vereerd om de partner van Indonesië te zijn, juist daar waar onze technologie het verschil kan maken”, zegt CEO van Philips, Roy Jakobs.

Grote gezondheidsverschillen

Indonesië, met meer dan 280 miljoen inwoners verspreid over ruim 17.000 eilanden, kent grote gezondheidsverschillen tussen stedelijke en landelijke regio’s. Tot nu toe was toegang tot hooggespecialiseerde zorg vaak beperkt tot het dichtbevolkte eiland Java. De komst van het Azurion-platform van Philips moet daarin verandering brengen. Naast een verbeterde infrastructuur voor alle patiënten, draagt de implementatie van het innovatieve Philips-systeem ook bij aan de druk op het zorgsysteem en leidt het tot verbeterde uitkomsten voor patiënten.

Minimaal invasieve operaties

Deze technologie maakt bijvoorbeeld het openen van verstopte bloedvaten bij hartaanvallen mogelijk, het behandelen van beroertes binnen de cruciale tijdslimiet en het nauwkeurig verwijderen of bestralen van tumoren met minder hersteltijd en minder complicaties. “Minimaal invasieve operaties veranderen levens en maken behandelopties mogelijk die voorheen ondenkbaar waren,” aldus Carla Goulart Peron, Chief Medical Officer bij Philips, Carla Goulart Peron. Een studie gepubliceerd in het Journal of Minimally Invasive Surgery toont aan dat minimaal invasieve technieken postoperatieve pijn, hersteltijd en ziekenhuisopnames aanzienlijk verminderen in vergelijking met traditionele open operaties.

Het project omvat meer dan alleen het leveren van apparatuur. De afspraken bevatten ook een uitgebreid programma voor training, onderhoud en ondersteuning dat is afgestemd op de behoeften van lokale zorgverleners. Dat past binnen de bredere inzet van het Ministerie van Volksgezondheid om de gezondheidszorg niet alleen technologisch, maar ook organisatorisch te versterken.

Gezondheidskloof verkleinen

Volgens een analyse uit 2023 dreigen hart- en vaatziekten, beroertes en kanker Indonesië tegen 2030 meer dan 4,4 biljoen dollar aan economische schade te kosten. De urgentie om in te grijpen is dus hoog. Met deze samenwerking wordt volgens Philips niet alleen de zorgcapaciteit vergroot, maar ook het fundament gelegd voor een duurzamer zorgsysteem. Philips is al decennia actief in Indonesië en heeft meer dan 3.900 medewerkers in het land. Daarnaast werkt de Philips Foundation samen met organisaties zoals World Child Cancer aan de vroege opsporing van kinderkanker.