Informatiepunt digitale zorg in St. Antonius van start

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht heeft begin deze maand, in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, een nieuw Informatiepunt Digitale Zorg geopend. Hier kunnen bezoekers laagdrempelige ondersteuning bij het gebruik van digitale zorgtoepassingen, zoals de Mijn Antonius-app of DigiD. De pilot loopt tot mei 2026 en vormt een belangrijke stap in het toegankelijker maken van digitale zorg voor álle patiënten.

De inzet op digitale zorg neemt in hoog tempo toe binnen de ziekenhuiszorg. Consulten, medische gegevens en communicatie verlopen steeds vaker digitaal. Hoewel dit voor veel mensen efficiënt en prettig werkt, is het voor een aanzienlijke groep patiënten een uitdaging. Ellen van Manen, projectleider Zorgtransformatie bij het St. Antonius Ziekenhuis, benadrukt het belang van deze ondersteuning: “We willen dat iedereen mee kan blijven doen, ook digitaal. Met het Informatiepunt verlagen we de drempel en bieden we mensen de hulp die zij nodig hebben om zelfredzaam te blijven in hun zorgproces.”

Succesvolle samenwerking met bibliotheek

Op dezelfde plek in de locatie Nieuwegein van het St. Antonius Ziekenhuis werd eind 2023 ook een Informatiepunt Digitale Overheid geopend. Ook deze pilot werd samen met de Bibliotheek Nieuwegein gerealiseerd en eind vorig jaar verlengd tot deze lente. Bezoekers konden daar terecht voor hulp bij digitale vragen en het patiëntportaal. Daar kregen 183 mensen ondersteuning bij digitale zorgvragen. De uitbreiding naar de locatie Utrecht is dan ook een logisch vervolg. Het ziekenhuis wil hiermee meer mensen bereiken, direct op de plek waar de zorg plaatsvindt.

Ook voor de Bibliotheek Utrecht biedt het project nieuwe kansen. “Met dit Informatiepunt staan we letterlijk buiten de muren van de bibliotheek. We ontmoeten mensen die we anders misschien niet zouden bereiken. Door onze expertise in te zetten op deze zorglocatie helpen we mensen verder. Niet alleen met lezen, maar met vaardigheden die hen helpen mee te doen in een steeds digitalere wereld”, vertelt programmaleider Serena Maarbach.

Geen afspraak nodig

Het Informatiepunt Digitale Zorg van het St. Antonius Ziekenhuis is gratis toegankelijk tijdens openingstijden van het ziekenhuis, zonder dat een afspraak nodig is. Medewerkers van Bibliotheek Utrecht staan klaar om bezoekers deskundig te helpen met digitale vragen, variërend van inloggen op een patiëntenportaal tot het aanvragen van DigiD. Het initiatief draagt bij aan een toekomstbestendige, inclusieve digitale zorgomgeving.

Plaats en openingstijden:

St. Antonius Utrecht: 1e verdieping, naast de apotheek

St. Antonius Nieuwegein: begane grond, tegenover de apotheekwachtkamer

maandag, woensdag, vrijdag: 09.00 – 11.00 uur

dinsdag en donderdag: 13.00 – 15.00 uur

Helpdesk Digitale Zorg

Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen zien de meerwaarde van digitale servicedesks. En die worden over het algemeen ook goed gewaardeerd door patiënten en bezoekers van deze instellingen. Een ander mooi initiatief op dit gebied is de Helpdesk Digitale Zorg, die eerder dit jaar nog onderscheiden werd met een ICT&health Award voor 'Uitmuntendheid in Patiëntgerichte Zorg'.

De Helpdesk Digitale Zorg is er voor iedereen die vragen heeft over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of andere e-health toepassingen. De helpdesk werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Waar iedereen vaak denkt dat de groep die de helpdesk aanklopt, laagopgeleiden en ouderen, is veel breder. Niet alleen patiënten weten de helpdesk te vinden. De servicemedewerkers krijgen ook regelmatig vragen van zorgverlener.