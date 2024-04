Inkoopbeleid 2025 VGZ kiest voor meer digitale opties

Digitalisering is een groot thema in het inkoopbeleid 2025 van de zorgverzekeraar. Het basisidee: digitaal als het kan, fysiek als het moet. VGZ kan met haar inkoopbeleid bijvoorbeeld contracten aangaan met leveranciers van digitale zorgoplossingen, zoals ontwikkelaars van apps. Maar er zijn in de praktijk meerdere mogelijkheden om eHealth in te kopen, zodat deze onderdeel worden van het verzekeringspakket. De zorgverzekeraar zet haar digitale inkoopstrategie in op twee hoofdonderdelen: digitale self-service voor leden en het stimuleren van digitalisering binnen de zorg zelf.

Voorbeelden digitaal inkoopbeleid

Acht voorbeelden illustreren op welk soort digitale oplossingen VGZ met haar nieuwe inkoopbeleid mikt:

Keuzehulp Liesbreuk: Dit digitale hulpmiddel helpt patiënten in samenspel met hun arts om in het kader van ‘samen beslissen’ de beste keuzes omtrent hun behandeling te maken. Thuismonitoring van hartaandoeningen: Patiënten kunnen zelf metingen doen, deze via een app doorgeven en op afstand worden gemonitord. Op die manier hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis voor controles. Online Medicijn Service: Een samenwerking met MedApp en de Nationale Apotheek maakt het mogelijk voor patiënten om medicijnen online te bestellen en te herhalen, inclusief een medicijnwekker en gratis thuisbezorging. Beeldbellen tegen Angst en Dwang: Dit initiatief maakt de behandeling van angst- en dwangstoornissen deels thuis mogelijk door middel van beeldbellen, waardoor de behandeltijd wordt gehalveerd en patiënten in hun eigen omgeving kunnen blijven. DISCoVR: Een Virtual Reality (VR) platform ontworpen om mensen met autisme te helpen. Ze oefenen bijvoorbeeld sociale interacties in een gecontroleerde, maar realistische omgeving. MijnIBDcoach-app: Een app die patiënten met een chronische darmontsteking ondersteunt. Door middel van het invullen van digitale vragenlijsten kunnen de zorgverleners op afstand een oogje in het zeil houden en ziekenhuisopnames worden voorkomen. IkHerstel-app: Biedt patiënten een gepersonaliseerd herstelplan na een operatie, gericht op het ondersteunen van het herstelproces thuis. Dit draagt bij aan een sneller en beter herstel. BeterDichtbij-app: Maakt het voor cliënten van onder meer de Rivas Zorggroep mogelijk om via beeldbellen of een app te communiceren met hun zorgverleners.

Zorgtransitie

Door in te zetten op digitalisering, vergroot VGZ de toegankelijkheid en duurzaamheid van de zorg. Het maakt de zorg niet alleen tijd- en plaats onafhankelijk, maar speelt ook in op de behoefte van patiënten aan meer regie over hun eigen gezondheid. Dit alles past binnen een streven naar zorg die gericht is op het medische aspect én op het welzijn van de patiënt.

De digitale initiatieven waar VGZ op inzet, zijn niet alleen een antwoord op de uitdagingen binnen de gezondheidszorg, maar zijn ook een goede stap richting een duurzame toekomst. VGZ toont met het inkoopbeleid 2025 aan dat zorgverzekeraars een opvallend grote rol spelen bij de door alle actoren gewenste zorgtransitie.