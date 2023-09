Innovatief 3D-implantaat herstelt versleten pols

Plastisch chirurg Marius Kemler heeft, in samenwerking met orthopedisch implantaatfabrikant Link Lima, een nieuwe aanpak ontwikkeld om mensen met een versleten pols te helpen. Het gaat concreet om een 3D-geprint implantaat op maat. De eerste resultaten bij geopereerde patiënten zijn ronduit veelbelovend.

De bestaande behandeling voor versleten polsen omvat het verwijderen van de drie onderste polsbotjes, hetgeen resulteert in verlies van kracht en sturing in de hand en pols. Deze beperkingen hebben aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks leven van patiënten. Het nieuwe implantaat, dat op basis van een CT-scan van de gezonde pols, precies op maat wordt gemaakt, belooft een duurzame oplossing te bieden.

Kraakbeen intact dankzij implantaat

De eerste drie patiënten die de innovatieve procedure ondergingen, melden positieve ervaringen. Ze zijn nu pijnvrij en hebben aanzienlijk meer kracht in hun handen en polsen dan voor de operatie. Bovendien blijkt uit scans dat het kraakbeen volledig intact is gebleven. Het Martini Ziekenhuis benadrukt het belang van voortdurende innovatie in de gezondheidszorg. Het ziekenhuis begint daarom binnenkort met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te bepalen of de nieuwe methode geschikt is voor een breder scala aan patiënten met polsslijtage. Patiënten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek kunnen zich hiervoor aanmelden.

Mogelijkheden 3D-printer

De medische wereld heeft de 3D-printer inmiddels omarmd en er zijn steeds betere mogelijkheden om op maat gemaakte implantaten te produceren, zoals blijkt uit het nieuwe initiatief in het Martini Ziekenhuis. In het verleden zijn er al heel wat goede resultaten geboekt met deze technologie. Zo zijn er zelfs al complete schedels gemaakt voor patiënten.

Een ander mooi voorbeeld vinden we in het Antoni van Leeuwenhoek, waar medio 2022 met succes bij een patiënt een 3D-geprinte titanium onderkaak werd geplaatst. De prothese was op maat gemaakt met behulp van 3D-MRI en CT-scans van de patiënt. Naast implantaten voor de pols, knie of onderkaak, rollen er tegenwoordig ook steeds vaker realistisch ogende organen zoals kunstharten uit de 3D-printer. Zo’n realistisch hartmodel van siliconen kan worden gebruikt voor onderzoek maar ook bijvoorbeeld ter voorbereiding van een complexe hartoperatie.