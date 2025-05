Innovatief hoorsysteem helpt mensen met gehoorschade

Onder de naam Right Hearing wordt een innovatief hoorsysteem ontwikkeld dat de communicatie in rumoerige omgevingen moet gaan verbeteren. Beephonix, het Radboudumc en Absolute Audio Labs kregen daarvoor een Europese subsidie van 738.000 euro en wordt onder meer gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-Oost). De totale projectkosten bedragen ruim 1,5 miljoen euro.

In Nederland kampen honderdduizenden mensen met gehoorproblemen. Een veelvoorkomend probleem is dat zij moeite hebben om gesprekken te volgen in drukke of lawaaiige omgevingen, zoals op feestjes, in restaurants of op werkvloeren.

Combinatie van tecgnologieën

Het nieuwe hoorsysteem dat wordt ontwikkeld, maakt gebruik van een combinatie van draagbare microfoons (een zogeheten microfoonarray) en geavanceerde Digital Signal Processing (DSP)-software. Deze technologieën zorgen ervoor dat storende achtergrondgeluiden worden weg gefilterd en zich te richten op de stem van de gesprekspartner. Daardoor wordt kan iemand met gehoorproblemen weer goed gesprekken volgen in een drukke omgeving.

De drie samenwerkende partijen brengen elk hun eigen expertise in. Beephonix uit Nijmegen ontwikkelde een microfoontechnologie die geluid gericht kan opvangen. Absolute Audio Labs uit Hilversum is gespecialiseerd in spraak- en audiotechnologie en levert de DSP-software. Het Radboudumc brengt waardevolle kennis in op het gebied van gehooronderzoek en gebruikerservaringen van slechthorenden.

Voorkomen isolement

De technieken die de drie organisaties combineren is niet alleen technologisch vernieuwend maar heeft ook een grote sociale impact. Omdat de spraakverstaanbaarheid in lawaaiige omgevingen wordt verbeterd is de hoop dat slechthorenden meer bij het sociale leven worden betrokken. Hiermee kan een isolement van deze mensen worden voorkomen.

De EFRO-subsidie maakt verdere ontwikkeling van het systeem mogelijk. Het project wordt gefinancierd via het programma EFRO Oost 2021–2027, dat gericht is op het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven in Oost-Nederland. Ook ondersteunt het programma ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

En er is meer goed nieuws voor mensen die gehoorverlies hebben. Onlangs werd bekend dat onderzoeker aan de Universiteit Twente, David Fernandez Rivas een ZonMw-subsidie krijgt om zijn naaldloze injectiemethode (BuBble Gun-technologie) voor het binnenoor verder te ontwikkelen. De methode zorgt voor een precieze en veilige medicijnafgifte in het binnenoor. Om het verlies van het gehoor tegen te gaan, is het nodig om medicijnen toe te dienen aan het binnenoor. Nu gebeurt dat nog via een operatie of een moeilijk te sturen druppelmethode.