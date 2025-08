Innovatief zorgpad voor zieke kinderen bespaart ziekenhuisopnames

Kinderen met een ernstige infectie hoeven niet langer wekenlang in het ziekenhuis te blijven. Dankzij een vernieuwd zorgproces in Tergooi MC en de inzet van een draagbare elastomeerpomp kunnen zij zodra dat medisch verantwoord is, veilig naar huis. De pomp zorgt thuis voor continue toediening van antibiotica, zonder stroom of infuuspaal. Het is een belangrijke stap richting kindgerichte, toekomstbestendige zorg: ziekenhuisbehandeling in de vertrouwde omgeving van het gezin.

De elastomeerpomp is een compacte, draagbare infuuspomp die zonder stroomvoorziening continu antibiotica toedient. “We hebben een heel nieuw zorgproces opgezet voor kinderen die langdurig intraveneuze antibiotica nodig hebben,” vertelt gespecialiseerd kinderverpleegkundige Tamara de Graaf-Hop op de website van het ziekenhuis. De kinderen blijven daardoor niet meer onnodig lang op de afdeling. De Graaf-Hop vertelt dat zodra ze thuis zijn, de KinderThuisZorg de toediening overneemt.

Veilig en verantwoord naar huis

De beslissing om de behandeling thuis voort te zetten, wordt zorgvuldig afgewogen. Kinderarts Karin Miedema vertelt dat pas het kind klinisch stabiel is, geen koorts meer heeft en de ontstekingswaarden dalen, ontslag wordt overwogen. De ziekenhuiszorg wordt daarmee verplaatst naar zorg thuis. En dat vergt volgens Miedema voorbereiding.

Vanuit het ziekenhuis wordt de eerste pomp aangesloten en de ziekenhuisapotheek levert voor meerdere dagen gevulde elastomeerpompen, die thuis in de koelkast worden bewaard. De KinderThuisZorg komt dagelijks langs voor vervanging van de pomp en controle. Ouders krijgen ook uitgebreide instructies mee.

De gebruikte elastomeerpomp is een eenvoudig maar effectief hulpmiddel. Ziekenhuisapotheker Gijsje Boeke legt uit dat het op een ballonnetje lijkt met een slangetje eraan. Door de spanning in het ballonnetje wordt het medicijn in een constante snelheid toegediend, zonder dat er elektriciteit of batterijen nodig zijn. Doordat het pompje in een tasje aan het lichaam wordt gedragen wordt, is het kind mobiel en is er geen infuuspaal meer nodig. Deze technologie maakt het mogelijk voor kinderen om thuis relatief normaal te functioneren.

Voor gezinnen betekent deze aanpak een wereld van verschil. Zo ook voor Claire, moeder van de 9-jarige Pieter, die na acht dagen ziekenhuisopname naar huis mocht met een infuus. “We voelden ons veilig met de KinderThuisZorg aan huis. Pieter knapte thuis snel op en kon weer onderdeel zijn van het gezin. Dat gaf zoveel rust. Alles verliep strak georganiseerd: we wisten precies wanneer de pomp vervangen werd en hoe we de situatie moesten monitoren.”

Juiste zorg op de juiste plek

Het initiatief sluit aan bij het landelijke streven naar passende zorg, waarbij ziekenhuiszorg alleen wordt ingezet als het écht nodig is. Kinderarts Miedema vertelt dat het ook een voordeel is dat een kind thuis kan herstellen. Het komt het herstel ten goede. Hoewel de verantwoordelijkheid deels verschuift naar ouders en de thuiszorg, blijft het ziekenhuis op de achtergrond wel betrokken bij de behandeling van het kind. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de poliklinische controles. En mocht er in de tussentijd onverhoopt toch iets gebeuren dan kan het ziekenhuis altijd worden gebeld.

Om de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden, zetten ziekenhuizen steeds meer in op onder meer thuismonitoring. Voorbeelden hiervan is onder meer Rijnstate. Om het beleid en de praktijk voor passende zorg te verbeteren, is het project Onderzoekswerkplaats ‘Routine Zorgdata voor Passende Zorg’ eind vorig jaar met twee jaar verlengd.