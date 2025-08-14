Innovatiehub biedt regionaal antwoord op veranderende zorgvraag

HAN University of Applied Sciences, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ, Nijmegen) en ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) zien grote uitdagingen voor de toekomst, die ze willen oplossen door regionaal de krachten te bundelen. Recent zijn ze daarom gestart met een gezamenlijke innovatiehub en werken ze vanuit een gezamenlijke innovatieagenda.

De Nederlandse zorgvraag wordt de komende jaren steeds complexer én uitdagender door een toenemende zorgvraag, behandelmogelijkheden en vergrijzing van de bevolking. De beschikbare beroepsbevolking groeit niet mee, met hogere werkdruk voor de professionals in de zorgsector tot gevolg.

Vraag voor ziekenhuizen, opleidingen

Van ziekenhuizen wordt desondanks gevraagd om binnen hetzelfde macrobudget te blijven, onder andere door zoveel mogelijk zorg bij de patiënt en zijn netwerk zelf neer te leggen: waar mogelijk thuis, en ondersteund met digitale middelen. Van zorgopleidingen wordt gevraagd de opleiding van werkende en toekomstige zorgprofessionals aan te laten sluiten op de veranderende zorgcontext en zorgontwikkelingen.



Lisette Tap, projectleider Innovatiehub HAN-CWZ-Rijnstate, stelt in een interview met ICT&health dat dat ziekenhuizen vaak voor precies dezelfde uitdagingen staan, bijvoorbeeld bij digitale en technologische zorg. “Maar ook de HAN - die (zorg)professionals klaarstoomt voor de praktijk - zit hier middenin: wat moeten ze hen meegeven om klaar te zijn voor de toekomst? Daarom is het nodig om de krachten in het onderwijs, onderzoek én het werkveld te bundelen. Samen streven we naar een toekomst waarin we met voldoende en wendbare, reflectieve professionals de zorg kunnen blijven dragen.”

Innovatiehub als extra vliegwiel

Als extra vliegwiel voor de duurzame verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk zijn HAN, CWZ en Rijnstate samen een Innovatiehub gestart: sinds 2022 door middel van multidisciplinaire opdrachten binnen Rijnstate, en sinds oktober 2023 met een gezamenlijke, fysieke Kennis- en Innovatiehub in CWZ. De Innovatiehub is een belangrijke schakel in een breder innovatie-ecosysteem. De Innovatiehub draagt op drie gebieden bij aan dit innovatie ecosysteem:

Multidisciplinair onderzoek naar innovatieve vraagstukken. Ontwikkeling van digitale- en innovatieve vaardigheden. Inspireren van studenten om te kiezen voor een carrière in de zorg.

De gezamenlijke Innovatiehub moet HAN, CWZ en Rijnstate een extra instrument in handen geven om duurzame verbindingen te leggen en te werken aan de realisatie van toekomstbestendige, houdbare en passende zorg voor iedereen in de regio die dit nodig heeft.



Leergemeenschappen, waarin onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek samen komen zijn de sleutel tot een succesvolle toekomstbestendige samenleving, ziet senior onderzoeker Paul Rood. “Innovatiehubs dragen eraan bij dat studenten een proactieve rol pakken in de implementatie en adoptie van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, en professionals krijgen gemakkelijker toegang tot (student-) onderzoek en bijscholing ten behoeve van hun levenslange ontwikkeling. Hiernaast biedt het ons de kans programmatisch onderzoek te doen binnen de regionale context.”

