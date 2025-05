Innovatiekrediet voor inhalatietherapie bij taaislijmziekte

Het Eindhovense medtechbedrijf Gilbert ontwikkelt een slimme precisie-inhalator die patiënten met taaislijmziekte – cystic fibrosis – zelfstandig thuis kunnen gebruiken. Dankzij het Innovatiekrediet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt de disruptieve electrospraytechnologie een stap dichter bij de praktijk. De technologie maakt gerichte medicijnafgifte in de longen mogelijk en kan op termijn ook verlichting bieden bij andere ernstige longaandoeningen.

De klassieke inhalator – vaak simpelweg ‘het pufje’ genoemd – is aan vernieuwing toe. Dat vindt althans het Eindhovense Gilbert, een medisch technologiebedrijf dat met een innovatieve vernevelingstechniek de inhalatietherapie ingrijpend wil verbeteren. Hun technologie maakt gebruik van zogeheten ‘electrosprayverneveling’, waarmee medicatie tot extreem fijne druppels wordt omgezet en nauwkeurig op specifieke delen van de longen kan worden gericht. Hierdoor kan de effectiviteit van de therapie sterk toenemen, vooral bij aandoeningen als taaislijmziekte.

Ambitieuze missie

Volgens CEO Maurits Huigen is de missie van Gilbert ambitieus en helder: "Wij willen de wereld van de inhalatietherapieën voorgoed veranderen." De technologie zit inmiddels in de fase van het eerste werkende prototype. De ondersteuning via het Innovatiekrediet van het RVO dat bedoeld is voor risicovolle innovatieprojecten met sterke marktpotentie, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Het Innovatiekrediet financiert maximaal 45 procent van het ontwikkeltraject; de rest moet vanuit eigen middelen of externe investeerders komen. De toekenning blijkt niet alleen financieel waardevol: "Potentiële investeerders zien het Innovatiekrediet ook als een keurmerk, een blijk van geloofwaardigheid," aldus Huigen.

Innovatie via RVO-subsidie

De aanvraag voor het krediet werd begeleid door RVO-adviseurs Mats Ouwehand en Iris Eefsting. Zij ondersteunen bedrijven met inhoudelijke en financiële expertise en zorgen ervoor dat het project goed wordt voorbereid voor de beoordelingscommissie. Een eerste aanvraagronde van Gilbert werd na advies ingetrokken. CFO Chris Licher van Gilbert kijkt daar positief op terug: “Het gaf ons de kans om focus aan te brengen en het projectplan toe te spitsen op de toepassing bij cystic fibrosis.”

Het doel van Gilbert reikt echter verder dan één aandoening. Na cystic fibrosis willen ze met meerdere toepassingen aan de slag gaan, samen met farmaceutische partners. Uiteindelijk willen ze met onze slimme precisie-inhalator miljoenen patiënten helpen die thuis de behandeling zelf kunnen doen. Op die manier wordt ook de druk op de zorg verlicht.

Neuromorfe chips

In september 2023 heeft een team onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een innovatieve aanpak onthuld om neuromorfe chips te trainen die onder meer kunnen worden gebruikt bij de diagnose van taaislijmziekte. Ook bieden de zelflerende neuromorfe biosensorchips mogelijkheden voor de ontwikkeling van slimmere protheses. Neuromorfe computers zijn ontworpen naar het model van het menselijk brein en hebben het potentieel om de gezondheidszorg te veranderen. Medio september 2023 heeft het team hierover een belangrijk wetenschapsartikel gepubliceerd in Nature Electronics.