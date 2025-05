Innovatieve behandelstoel, Virtuele zorg, MedTech Day en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een innovatieve behandelstoel voor patiënten met Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) en een onderzoek naar de organisatie van virtuele zorg in Nederland. Verder ook aandacht voor de aanstaande MedTech Day in Heeze, georganiseerd door Kempenhaeghe, een forse vermindering van de paracetamol infusen bij Frisius MC en de nieuwe directeur van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Innovatieve behandelstoel Gelre

Gelre ziekenhuizen introduceert als eerste in Nederland de geavanceerde Rotundum-behandelstoel voor patiënten met Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD), een veelvoorkomende vorm van draaiduizeligheid. Deze innovatieve stoel stelt laboranten in staat om patiënten nauwkeurig te positioneren, waardoor verplaatste kristallen in het binnenoor effectief kunnen worden teruggeplaatst.

De behandelingen vinden plaats in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC), een erkend STZ-expertisecentrum dat al 25 jaar toonaangevend is in duizeligheidszorg. Het ADC hanteert een geïntegreerde aanpak waarbij patiënten op één dag worden onderzocht, gediagnosticeerd en, indien mogelijk, direct behandeld. Met de inzet van de Rotundum-stoel versterkt het ADC zijn positie als koploper in de behandeling van duizeligheidsklachten in Nederland.

Virtuele zorg in Nederland

Virtuele zorg is een essentieel onderdeel geworden van de Nederlandse ziekenhuiszorg, waarbij digitale technologieën worden ingezet om zorg op afstand te verlenen. Ziekenhuizen zoals Rijnstate en Isala zijn voorlopers in deze ontwikkeling, met initiatieven zoals het Virtueel Zorgcentrum van Rijnstate, dat real-time monitoring van patiënten mogelijk maakt en bijdraagt aan efficiëntere zorgprocessen.

Jessica Balm van de Universiteit Twente heeft een vragenlijst opgesteld met als doel onderzoekers een beter beeld te geven van hoe virtuele zorg in Nederland georganiseerd is. Het invullen van deze vragenlijst kost ca. 20 minuten en alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

MedTech Day 2025

Op 20 november 2025 organiseert Kempenhaeghe het symposium MedTech Day 2025 – NeuroConnect in Heeze. Dit evenement brengt technische en medische experts samen om onderzoek te maximaliseren, met focus op zorg, genezing en Value-Based Health Care (VBHC). Onderwerpen zijn onder meer neuromodulatie, neuro-imaging en monitoring.

De dag is bedoeld voor MedTech-belanghebbenden zoals onderzoekers, clinici, industrie en beleidsmakers. Organisatie is in handen van Kempenhaeghe, TU/e Center for Care & Cure Technology en e/MTIC. Het symposium vindt plaats van 10:00 tot 18:00 uur en wordt in het Engels gehouden. Houd voor het programma en andere updates de komende weken en maanden deze pagina in de gaten.

Frisius MC halveert paracetamol via infuus

Frisius MC heeft het gebruik van paracetamol via infuus meer dan gehalveerd door patiënten vaker orale tabletten toe te dienen. Deze verandering in het pijnbeleid resulteerde in een besparing van ruim 6.600 infuusflacons en bijna 16.000 euro in 2024. Daarnaast werd de CO₂-uitstoot met 2.000 kilo per jaar verminderd, wat gelijkstaat aan 8.000 kilometer vliegen of 24.000 minuten douchen.

Deze prestatie overtreft de landelijke 'Paracetamol Challenge' van Erasmus MC, die streefde naar een reductie van 25 procent. Als erkenning ontving Frisius MC de 'grote paracetamol', een symbool voor duurzame zorginnovatie. Het ziekenhuis streeft ernaar het gebruik van infuusparacetamol in 2025 verder te verminderen, evenals dat van andere medicatie zoals morfine.

Nieuwe directeur SAZ

Nico van Weert is per 26 mei benoemd tot nieuwe directeur van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), een vereniging van 28 regionale ziekenhuizen. Van Weert heeft brede ervaring in de zorgsector en is gepromoveerd aan de Radbouduniversiteit. SAZ verwacht dat zijn kennis en ervaring bijdragen aan samenwerking en innovatie binnen de zorg. Een belangrijke focus wordt het versterken van geïntegreerde regionale ziekenhuiszorg. De SAZ bundelen de krachten van 28 regionale ziekenhuizen.

“De ervaring leert dat samenwerking het verschil maakt in het verbeteren van zorg en organisatie, op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Dáár zit voor mij ook het plezier én de uitdaging, om met elkaar op te trekken en samen relevante expertise op te bouwen en bij te dragen aan een vitale en toekomstbestendige gezondheidszorg voor iedereen”, aldus de kersverse directeur.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.