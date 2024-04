Innovatieve Da Vinci SP operatierobot voor Gents ziekenhuis

De aankoop van de Da Vinci SP operatierobot past binnen de ambitie van het ziekenhuis om een patiëntgericht roboticsplatform uit te bouwen. Dr. Filip Ameye, Chief Innovation Officer van het AZ Maria Middelares: “In ons operatiekwartier bewijzen robots hun nut voor verschillende soorten ingrepen, zowel binnen de wekedelenchirurgie als voor orthopedische ingrepen. Met de uitbouw van ons roboticsplatform willen we de inzet van robots binnen onze organisatie maximaal stroomlijnen.”

De robot zal in de eerste plaats worden ingezet bij complexere urologische ingrepen aan de nier en de prostaat. Niet lang daarna zal de robot ook bij andere specialismen worden ingezet, aangezien ook daarvoor de meerwaarde al is aangetoond. De eerste operatie met de robot vindt plaats in mei 2024.

Behandelingen minder ingrijpend

Met de Da Vinci SP operatierobot worden de bestaande voordelen van de vorige generatie operatierobots nog verder uitvergroot. Door deze nieuwe minimale toegangsweg kunnen dieper gelegen organen, zoals de nier of de prostaat, op een nog minder ingrijpende manier worden benaderd en behandeld. Uroloog dr. De Kuyper: “Dankzij de enkelvoudige incisie is de impact voor de patiënt ook minder groot en verloopt het herstel na de ingreep nog een stuk vlotter. We kijken dan ook enorm uit naar de eerste ingrepen in mei, die hier in Gent zullen doorgaan.”

Uroloog prof. dr. Decaestecker: “Ons team kan leunen op vele jaren robotervaring en heeft een goede samenwerking uitgebouwd met Amerikaanse topurologen die de Da Vinci SP operatierobot al enkele jaren gebruiken. Zo kunnen we onze eigen expertise op een veilige manier naar een steeds hoger niveau brengen, gebruikmakend van de nieuwste technologieën, en dat volledig ten bate van de patiënt.”

Health Value Space Ghent

De aankoop van de Da Vinci SP operatierobot past binnen de ambitie van het nieuwe Health Value Space Ghent om een patiëntgericht roboticsplatform uit te bouwen. Hiermee evolueert het AZ Maria Middelares naar een ‘smart’ hospital, een slimme organisatie die klaar is voor de zorg van de toekomst. Het Health Value Space Ghent (HVS) is opgebouwd rond drie belangrijke pijlers:

het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies via het clinical research center (CRC);

het leveren van kwaliteit en value-based healthcare;

het leveren van innovatieve expertzorg.

Richtlijnen chirurgische robotica

Begin dit jaar schreven internationale onderzoekers een nieuw kader met handvatten en richtlijnen om de toegevoegde waarde van chirurgische robots voor patiënten, zorgverleners en de maatschappij te borgen. Volgens onderzoeker Maroeska Rovers worden de robots echter nog niet zo ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd dat ze ook daadwerkelijk altijd toegevoegde waarde hebben.

Om die toegevoegde waarde van chirurgische robotica toch te kunnen bekijken, is een andere manier van innoveren nodig, waarbij in iedere fase van de ontwikkeling van een robot de toegevoegde waarde centraal staat. Analyse op maat en zorgvuldige evaluatie zijn van groot belang. Aan de hand van de nieuw ontwikkelde handvatten en richtlijnen kan worden bekeken of robots ook daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben.