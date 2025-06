Innovatieve inzet BeterDichtbij op SEH van Isala bekroond

Tijdens de Dutch Emergency Medicine Conference (DEMC) 2025 hebben de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en de afdeling psychiatrie van Isala de titel ‘Beste idee van Nederland’ mogen ontvangen. Het winnende initiatief gaat over het inzetten van beeldbellen via BeterDichtbij om spoedpatiënten met acute psychische klachten buiten kantooruren sneller te kunnen helpen. Een slimme, innovatieve toepassing van bestaande technologie die volgens de jury het verschil maakt voor patiënten en zorgprofessionals.

SEH-arts Gert-Jan Mauritz is blij met de erkenning: “Het is een mooi compliment voor het hele team, en in het bijzonder voor onze AIOS Jorn Eerhard, die zich met veel energie heeft ingezet om dit mogelijk te maken.”

Sneller schakelen

De druk op de geestelijke gezondheidszorg is hoog, zeker op de Spoedeisende Hulp (SEH), waar patiënten met acute psychische klachten vaak lang moeten wachten op een beoordeling door een psychiater. Dankzij het initiatief van Isala verloopt nu anders: SEH-artsen en psychiaters schakelen via BeterDichtbij direct met elkaar. De psychiater beoordeelt de patiënt op afstand in een beveiligde omgeving via beeldbellen, waardoor sneller een eerste inschatting kan worden gemaakt en mogelijke vervolgstappen kunnen worden ingezet.

Hoewel BeterDichtbij al in gebruik was binnen Isala, is dit de eerste keer dat het platform structureel wordt ingezet voor acute psychiatrische consulten op de SEH. SEH-arts Gert-Jan Mauritz: zegt dat ze iets nieuws doen maar dan wel met bestaande technologie die zich al op meerdere fronten heeft bewezen.

Innovatie via bestaande middelen

De erkenning tijdens de DEMC benadrukt de kracht van deze aanpak. Het laat zien hoe zorgorganisaties met bestaande middelen zoals BeterDichtbij kunnen innoveren, samenwerking versterken en wachttijden verminderen. Vanuit BeterDichtbij zijn ze uiteraard ook trots op deze toepassing van het platform en blij dat het Isala daarmee een prijs in de wacht heeft gesleept.

Groot voordeel van deze manier van werken is dat de patiënt sneller de juiste hulp kan krijgen. Niet iedere psychiater woont om de hoek en kan buiten kantooruren snel op de SEH aanwezig zijn om hulp te verlenen. Daardoor moeten patiënten soms te lang wachten op psychische hulp.

Spoedeisende hulp-arts Gert-Jan Mauritz en psychiater Cherryl van Alst leggen uit dat bovendien de doorstroming op de vaak drukke afdeling door het lange wachten kan vertragen. Daarom besloten de SEH-artsen en de psychiaters van Isala met elkaar te bekijken hoe ze dit kunnen verbeteren. Van Alst vertelt dat ze in de coronaperiode al veel met consulten op afstand hebben gewerkt, bijvoorbeeld via beeldbellen. “Dit ging vaak heel goed. Waarom zou dit niet voor bepaalde groepen patiënten op de SEH kunnen werken?”, voegt ze toe.