Interactieve fietsroutes helpen patiënten bewegen en ontspannen

Voor ziekenhuispatiënten is het vaak lastig om in beweging te blijven en te ontspannen, vooral wanneer ze weinig energie hebben of zich belemmerd voelen door hun omgeving.

Daarom zijn er interactieve fietsroutes ontworpen. Het systeem bestaat uit een hometrainer of zitfiets die is gekoppeld aan een beeldscherm. Tijdens het fietsen kiest de patiënt een virtuele route: door bossen, steden of berglandschappen, in Nederland of in het buitenland.

Deze manier van bewegen betekent voor patiënten afleiding van de ziekenhuisomgeving. De positieve manier van beweging en ontspanning heeft ook een positieve invloed op herstel. Patiënten worden gestimuleerd om in beweging te komen, wat bijdraagt aan zowel fysieke als mentale gezondheid. En dat zonder dat er ingewikkelde implementatietrajecten nodig zijn.

Praktisch hulpmiddel

De Coalitie Leefstijl in de Zorg geeft op de website aan dat ook de koepelorganisaties van zorgaanbieders en zorgverleners binnen de Coalitie de Interactieve fietsroutes als een praktisch hulpmiddel zien om te starten met inzetten op leefstijl.

Inmiddels worden de interactieve fietsroutes op meer dan 200 afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen gebruikt. De investering die dit kost, hangt onder meer af van het aantal fietsen en schermen. De ervaring leert inmiddels dat veel ziekenhuizen de interactieve fietsroutes in stappen kunnen invoeren, passend binnen de bestaande middelen in het ziekenhuis of zorgorganisatie.

Overzicht implementatiesuggesties

De Coalitie doet meer suggesties over wat organisaties kunnen doen om aan de slag te gaan met leefstijl binnen de zorg. Hiervoor heeft de Coalitie een overzicht gemaakt met praktische implementatiesuggesties. Preventie is hét middel om de zorg toekomstbestendig te houden. In 2023 werd bekend dat leefstijl integraal onderdeel moest gaan zijn van de reguliere zorg. Het idee is dat wanneer leefstijlinterventies actief en effectief kunnen worden ingezet, dit gezondheidsklachten kan voorkomen en behandeling van ziekten en aandoeningen verminderen.

Op 29 maart 2023 gaf de toenmalige minister Kuipers daarom het startsein voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen voor de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

Toolkit monitoring leefpatroon

Werknemers van zorgorganisaties die bezig zijn met de implementatie van leefstijlmonitoring kunnen vanaf juni vorig jaar gebruikmaken van een nieuwe ‘Implementatietoolkit Leefpatroonmonitoring’. De toolkit komt voort uit het Vilans-programma ‘Waardigheid & Trots voor de Toekomst’, Anders Werken in de Zorg en de Vliegwielcoalitie. In de toolkit zitten de belangrijkste basisdocumenten om met leefpatroonmonitoring aan de slag te gaan.