Interesse voor PGO vanuit het buitenland

De internationale delegatie bezocht Nederland in het kader van de Global Digital Health Partnership NL Summit die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) georganiseerd werd. De focus van de summit lag op de ontwikkeling, werking en praktijkervaringen die in Nederland opgedaan zijn met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO).

PGO interesse uit buitenland

Interoperability is een van de focusgebieden van de GHDP. Op dit moment werkt een werkgroep aan het versnellen van het gebruik van de International Patient Summary (IPS) werkt. Nederland leverde daar ook een substantiële bijdrage aan met twee PGO’s, zowel voor het meewerken als het testen.

Tijdens de presentaties zagen de delegatieleden hoe actief en voortvarend Nederland op weg is met het doorvoeren van de PGO’s. Ook werd duidelijk welke uitdagingen er nog liggen en welke activiteiten PGO on air ontwikkelt voor een stijgend gebruik van PGO’s. Daarnaast werd tevens heb belang van de rol van MedMij en het MedMij Afsprakenstelsel benadrukt.

Er was ook ruim aandacht voor de werking en mogelijkheden van PGO’s. Dat werd onder andere verduidelijkt met presentaties van de PGO’s Gezondheidsmeter en Mijn PGO over de mogelijkheden van hun PGO. Dat leidde onder andere tot over het inloggen en de veiligheid van de PGO’s. Al die vragen en de geëngageerde paneldiscussie maakten duidelijk dat de interesse en het enthousiasme voor PGO’s inmiddels ook in het buitenland groot is.

GDHP samenwerkingsverband

De Global Digital Health Partnership is het samenwerkingsverband van meer dan 30 nationale digitale zorgautoriteiten uit de hele wereld. Voorzitter is momenteel de VS. Nederland werd tijdens de summier gekozen tot vice-voorzitter. In het GDHP samenwerkingsverband zitten verder leden uit onder andere Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Indonesië, Korea, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk.