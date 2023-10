Internationale certificering Gamma Knife Centrum ETZ

Deze certificering betekent voor het Gamma Knife Centrum van het ETZ dat het nu wereldwijd tot de zes centra behoort dat deze accreditatie voor stereotactische radiochirurgie behaald heeft. “Deze certificering markeert een belangrijke erkenning van onze klinische expertise en hoge kwaliteitsnormen”, zegt de trotse radiotherapeut-oncoloog Patrick Hanssens.

Vorig jaar (2023) heeft het ETZ de toenmalige Gamma Knife Icon vervangen door de nieuwe Gamma Knife Esprit, die met zijn zeer gerichte stralingsbundels niet-chirurgische behandelingsopties voor diverse hersenaandoeningen biedt.

Certificering van ISRS

De certificering voor stereotactische radiochirurgie is door ISRS speciaal ontworpen om centra te erkennen die state-of-the-art stereotactische radiochirurgie uitvoeren. Het certificeringsproces bestaat uit een aantal uitgebreide vragenlijsten. Daarnaast bezoeken twee fysici en een clinicus (neurochirurg/radiotherapeut) het centrum.

De ISRS beoordeelt de medische staf met betrekking tot multidisciplinaire samenstelling, opleiding, expertise en continue bijscholing in radiochirurgie. Ook de technische aspecten en nauwkeurigheid van elke stap in een radiochirurgische behandeling worden geëvalueerd. Denk daarbij aan immobilisatie, beeldvorming, de apparatuur waarmee de bestraling wordt berekend en uitgevoerd, infrastructuur en apparatuur voor – dagelijkse – ‘quality assessment’ testen.​​​​

Evaluatie patiënten

Tot de strenge beoordelingscriteria behoort ook het evaluatieproces van patiënten. Daarbij wordt gekeken nar het multidisciplinair overleg, welke patiënten behandeld worden, welke expertise het centrum heeft en hoeveel behandelingen het centrum per jaar doet voor een specifieke indicatie.

“We hebben met succes aan getoond dat het Gamma Knife Centrum Tilburg aan deze veeleisende, strenge criteria voldoet voor radiochirurgie in al zijn aspecten. Voor hersenmetastasen, goedaardige tumoren, vasculaire afwijkingen en functionele aandoeningen. Met het certificaat wordt bevestigd dat we ons dagelijks inzetten voor het leveren van de best mogelijke zorg aan patiënten”, aldus neurochirurg Bram van der Pol.

Het Gamma Knife Centrum Tilburg in het ETZ is een autoriteit op het gebied van neurochirurgische behandelingen. Sinds 2002 worden met het Gamma Knife bestralingstoestel in Tilburg tumoren in het hoofd, vaatafwijkingen in de hersenen, aangezichtspijn en tremor behandeld.​